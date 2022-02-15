Тесты на ковид для сыктывкарской поликлиники будет готовить лаборатория из другого региона

В начале февраля в Сыктывкаре разразился скандал из-за того, что в городской поликлинике №3 потеряли около 500 тестов на коронавирус. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, где находится лаборатория, которая теперь выполняет ПЦР-тесты на ковид для жителей Сыктывкара.

В Сыктывкарской городской поликлинике №3 корреспонденту «Pro Город Сыктывкар» сообщили, что сейчас учреждение в процессе разбирательств с лабораторией «Гемотест», которая и проводила тесты для пациентов поликлиники. Также выяснилось, что поликлиника уже заключила договор на проведение ПЦР-тестирования с другой лабораторией, ее название не раскрывается.