Сыктывкарцы, которые говорят на коми: «Наш язык красивый, самобытный и добрый»

«Языковеды на протяжении многих лет продолжают придумывать новые, якобы коми слова, якобы точный перевод с русского языка. По мне так это лишнее. Зачем? Пусть форточка будет форточкой, никто не будет называть ее лёк дук петан рузь», – уверен сыктывкарец.

В родном языке Владимира Политова устраивает все, кроме попыток вводить в него новые слова.

«Я не отмечал хоть как-то этот день. Это очень новая дата, только с 2008 года отмечается. В моей семье все говорят на коми, кроме, к сожалению, нового поколения, дети не очень владеют им», – поделился мужчина.

Владимир Политов – носитель коми языка, он говорит, пишет, читает и даже думает на нем. Но о существовании Международного дня родного языка мужчина не знал.

Ежегодно 21 февраля отмечается Международный день родного языка . Корреспондент издания «Pro Город Сыктывкар» поговорил с тремя жителями Сыктывкара, которые владеют коми языком и выяснил, как трудно его учить и почему это все же стоит сделать.

«Были личности не коренного происхождения в республике, которые высмеивали так или иначе коми говор. А некоторые хамы так и говорили, чтоб не разговаривали при них на коми. Я с такими встречался. Но затыкал их быстро. Я человек прямой и смелый. Я никогда не стеснялся своего языка благодаря деду, это он привил мне эту уверенность и любовь к своему языку, а значит и уважение к предкам. Стесняться родного языка – это как стесняться своей мамы», – убежден мужчина.

Музыкант отмечает, что раньше, в 90-е, коми народ откровенно стеснялся своего родного языка и тому были причины.

Чаще всего Владимир Политов говорит на коми дома, в Удорском районе. Оформлять документы на родном языке мужчине никогда не приходилось.

«Очень хочется как-нибудь заговорить на коми с инспекторами ГИБДД. К сожалению, сейчас политческая тенденция в России такая, чтоб как можно быстрее все забыли свои родные языки, к коми языку это относится наиболее отчетливо», – отметил Владимир Политов.

Музыкант признается, что очень хочет, чтобы коми язык возродился, чтобы коми народ гордился им и свободно на нем говорил.

«Коми язык красивый, самобытный и очень добрый, на этом языке невозможно строго или зло ругнуться, все равно выходит забавно и по-доброму. Учите его, и не пугайтесь количеством падежей», – подытожил горожанин.

Арменуи Мирзоян, фитнес тренер

Раньше Арменуи Мирзоян говорила только на армянском – это ее родной язык. Однако в восемь лет девушка начала изучать коми язык в деревне Керчомья Усть-Куломского района. Арменуи отмечает, что это очень красивый язык, однако самый мелодичный для нее – именно усть-куломский диалект.

К счастью, девушка никогда не сталкивалась с негативом, когда говорила в обществе на коми.

«Все обычно с удивлением и восхищением смотрят, когда говорю по-коми. Ведь я по национальности армянка и говорю на этом языке, тогда как многие местные жители его не знают», – призналась Арменуи Мирзоян.

Чаще всего на коми языке девушка разговаривает со своей мамой, а недавно даже дала полноценное интервью на этом языке.

Арменуи уверена, что изучение коми языка не вызовет проблем, если искренне любить его и, конечно, не стесняться разговаривать на нем.

Марина Федина, помощник ректора ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»

Профессиональная и общественная деятельность Марины Фединой всегда была связана с филологией, поэтому сыктывкарка всегда знала о существовании Международного дня родного языка. Горожанка отметила, что обычно этот день она отмечает просветительскими акциями и мероприятиями.

Коми язык – родной язык Марины Фединой.

«Русский язык я выучила в школе, это было достаточно сложно. Русский язык – красивый, но сложный язык. Его грамматика, орфография, орфоэпия намного сложнее коми языка», – призналась сыктывкарка.

Марина Федина регулярно использует коми язык – на нем она каждый день общается с родными, знакомыми и коллегами.

«В этом языке мне нравится все, но больше всего – мелодичность произношения, четкая логика языка, глубокая философия языка и краткость выражения», – поделилась горожанка.

Самое главное в изучении коми, уверена Марина Федина – сохранять позитивный настрой. Сыктывкарка уверена, что каждого, кто решит попробовать выучить его, ждет настоящее увлекательное путешествие.