Пострадавших в Сыктывкаре при взрыве в учебном центре МВД Коми доставили в Москву
- 10:45 18 января
- Анастасия Амелькина
Вечером 16 января в столицу региона прибыла бригада из 11 специалистов Федерального центра медицины катастроф и МЧС России для оценки состояния раненых. После осмотра медики приняли решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в столичные клиники.
Шесть человек, получивших серьезные ранения во время инцидента в учебном центре МВД в Сыктывкаре, были экстренно перевезены в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщает администрация Главы Коми.
Один человек из эжвинской больницы был отправлен в Национальный центр хирургии имени Вишневского, а пятеро из республиканской больницы – в Главный клинический госпиталь МВД России. Еще одного пациента из Эжвы перевели в Республиканскую клиническую больницу.
Самолет Ил-76 с врачами и пациентами приземлился в Москве рано утром 17 января. Все пострадавшие уже находятся под наблюдением московских специалистов. На данный момент в больницах Сыктывкара продолжают лечение 13 человек, травмированные во время взрыва в учебном центре.
Напомним, что 15 января в Центре профессиональной подготовки МВД в Эжвинском районе произошел взрыв и пожар. По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение с учебной гранатой во время занятия. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, начато расследование. Начальник центра отстранен от должности, а преподаватель, подозреваемый в превышении полномочий, находится под домашним арестом.