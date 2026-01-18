Пострадавших в Сыктывкаре при взрыве в учебном центре МВД Коми доставили в Москву

Вечером 16 января в столицу региона прибыла бригада из 11 специалистов Федерального центра медицины катастроф и МЧС России для оценки состояния раненых. После осмотра медики приняли решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в столичные клиники.

Шесть человек, получивших серьезные ранения во время инцидента в учебном центре МВД в Сыктывкаре, были экстренно перевезены в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщает администрация Главы Коми.