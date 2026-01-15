Стали известны подробности инцидента в здании республиканского МВД в Сыктывкаре

15 января в столице Коми произошел пожар в корпусе регионального ведомства. По данным Минздрава республики, пострадали девять человек.

Происшествие случилось в Центре профподготовки Министерства внутренних дел по региону.

Один из пострадавших не нуждался в стационарном лечении и отказался от госпитализации, четверо были доставлены в Республиканскую клиническую больницу, еще четверым помощь оказывается в Эжвинской городской больнице. На месте происшествия работали 10 бригад скорой медицинской помощи, одна машина продолжает оставаться на дежурстве, передает Минздрав.

Внутренние органы проводят расследование в связи с инцидентом с возгоранием кровли в учебном учреждении. По заявлению пресс-службы МВД по Коми: