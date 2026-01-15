Стали известны подробности инцидента в здании республиканского МВД в Сыктывкаре
- 14:45 15 января
- Инесса Богатая
15 января в столице Коми произошел пожар в корпусе регионального ведомства. По данным Минздрава республики, пострадали девять человек.
Происшествие случилось в Центре профподготовки Министерства внутренних дел по региону.
Один из пострадавших не нуждался в стационарном лечении и отказался от госпитализации, четверо были доставлены в Республиканскую клиническую больницу, еще четверым помощь оказывается в Эжвинской городской больнице. На месте происшествия работали 10 бригад скорой медицинской помощи, одна машина продолжает оставаться на дежурстве, передает Минздрав.
Внутренние органы проводят расследование в связи с инцидентом с возгоранием кровли в учебном учреждении. По заявлению пресс-службы МВД по Коми:
"В ходе плановых учебных мероприятий с сотрудниками в учебном центре МВД в Сыктывкаре произошло воспламенение крыши, которое было оперативно ликвидировано. Несколько сотрудников обратились за медицинской помощью. В настоящее время ведется комплексная работа по выяснению всех обстоятельств случившегося".
Также ТАСС передает, что возгорание локализовано на площади 340 квадратов.