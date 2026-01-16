Логотип новостного портала Прогород
Число пострадавших из-за инцидента в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 18 человек

Дополнительные шесть человек самостоятельно обратились за медицинской помощью в службу МВД. Все они направлены в медсанчасть МВД для постоянного наблюдения. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Минздрав региона.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Семь человек проходят лечение в Коми Республиканской клинической больнице, а пятеро – в Городской больнице Эжвы, состояние четверых из них оценивается как крайне тяжёлое.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что всем пострадавшим обеспечено непрерывное медицинское наблюдение. Тяжелые случаи рассматриваются с привлечением ведущих специалистов федеральных медицинских учреждений посредством телемедицинских консультаций.

Напомним, что 15 января стало известно о пожаре в центре подготовки МВД в Эжве. Следственный комитет Коми заявил о хлопке в одном из помещений.

Как сообщал Минздрав Коми сразу после инцидента, на месте происшествия пострадали девять человек. Один отказался от госпитализации, четверо доставлены в КРКБ, а еще четверо – в Эжвинскую городскую больницу. Было эвакуировано 200 человек. Четверо пострадавших находились в критическом состоянии.

По данным Территориального центра медицины катастроф, возраст всех пострадавших составляет от 19 до 24 лет. Также известно, что медики провели две сердечно-легочные реанимации.

Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в здании произошло возгорание кровли во время учебных занятий. В данный момент проводится проверка. Добавим, что все пострадавшие являются слушателями центра.

