Число пострадавших из-за инцидента в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 18 человек

Фото "Про Город"

Дополнительные шесть человек самостоятельно обратились за медицинской помощью в службу МВД. Все они направлены в медсанчасть МВД для постоянного наблюдения. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Минздрав региона. Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Семь человек проходят лечение в Коми Республиканской клинической больнице, а пятеро – в Городской больнице Эжвы, состояние четверых из них оценивается как крайне тяжёлое.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что всем пострадавшим обеспечено непрерывное медицинское наблюдение. Тяжелые случаи рассматриваются с привлечением ведущих специалистов федеральных медицинских учреждений посредством телемедицинских консультаций.

Напомним, что 15 января стало известно о пожаре в центре подготовки МВД в Эжве. Следственный комитет Коми заявил о хлопке в одном из помещений.