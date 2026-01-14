Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре работники салона связи предотвратили крупную потерю средств у пенсионерки

В Сыктывкаре работники салона связи предотвратили крупную потерю средств у пенсионеркиФото МВД по Коми

В полицию поступил сигнал тревоги от сотрудников, которые заподозрили неладное в поведении пожилой клиентки. Об этом сообщает МВД региона.

По прибытии на место происшествия, выяснилось, что женщина 1956 года рождения, приехавшая из Усть-Вымского района, намеревалась перевести 300 тысяч рублей на подозрительный счет, мотивируя это оплатой фиктивного ремонта. Ее сбивчивые ответы насторожили внимательных работников салона.

Правоохранители выяснили, что пожилая женщина стала жертвой обмана. Днем ранее она уже лишилась колоссальной суммы в пять миллионов рублей, переведенных аферистам.

Как оказалось, злоумышленники действовали по отработанной схеме: сначала под видом сотрудницы оператора связи выманили секретный код, а затем, представившись работником правоохранительных органов, запугали утечкой персональных данных и фиктивным банковским счетом. Под угрозой уголовного преследования женщину убедили перевести сбережения на "защищенный" счет.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

За проявленную ответственность и помощь следствию сотрудники салона сотовой связи получили благодарственные письма.

Напомним, ранее сообщалось, что доверчивый сыктывкарец лишился 600 тысяч рублей из-за звонка "сотрудника Госуслуг".

