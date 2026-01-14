В Сыктывкаре работники салона связи предотвратили крупную потерю средств у пенсионерки

В полицию поступил сигнал тревоги от сотрудников, которые заподозрили неладное в поведении пожилой клиентки. Об этом сообщает МВД региона.

По прибытии на место происшествия, выяснилось, что женщина 1956 года рождения, приехавшая из Усть-Вымского района, намеревалась перевести 300 тысяч рублей на подозрительный счет, мотивируя это оплатой фиктивного ремонта. Ее сбивчивые ответы насторожили внимательных работников салона.