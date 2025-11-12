В Сыктывкаре вновь разрешили большегрузам ездить по дорогам

В столице Коми отменены ранее введенные ограничения на передвижение тяжеловесного транспорта по городским улицам и дорогам местного значения общего пользования. Об этом сообщает МУП "Дорожное хозяйство".

Следует напомнить, что ограничения действовали с 13 октября по 11 ноября с целью предотвращения ухудшения состояния дорожного покрытия и обеспечения безопасности движения в период неблагоприятных погодных условий. В этот период допустимая масса транспортных средств для проезда составляла от 5 до 10 тонн, в зависимости от участка дороги.