В Сыктывкаре жильцы "Атлантиды" обвиняют УК в шантаже из-за требований заменить трубы за 35 тысяч с квартиры
- 13:45 11 ноября
В Сыктывкаре у владельцев квартир в жилом комплексе «Атлантида» - очередные проблемы. И снова дело в трубах. Почему собственники жилплощади обвиняют управленцев многоэтажкой в шантаже и кто среди этих двух сторон прав в новом конфликте – разобрался «Про Город».
Напомним, полтора года тому назад ЖК «Атлантида» прогремел на весь Сыктывкар в связи с регулярными авариями на коммунальных сетях. В относительно новой на тот момент многоэтажке стали постоянно трещать по швам в прямом смысле этого выражения коммуникации, по которым в квартиры поступали: горячая вода и отопление. Отвечавшая в тот период за управление домом компания считала, что причина в застройщике, якобы смонтировавшем трубы не надлежащего качества.
Однако проверка органов надзора не подтвердила эту версию. Зато сами управленцы жилфондом, не заслужив достойной репутации жильцов, в итоге покинули дом.
Нынешняя компания, как отметили «Про Городу» наши читатели из числа жильцов многострадального дома, поначалу миссию по обслуживанию выполняла без особых нареканий. Однако на днях жильцы узнали о ее предложении, больше напоминающем, по их мнению, ультиматум. Управляйка настаивает на замене труб и уже осметила свои расходы. Расчет затрат оказался весьма внушительным. С каждой квартиры потребуется оплата в размере 35 тысяч рублей.
- Во-первых, непонятно, какие именно трубы нам хотят поставить: окажутся ли они надежными и не станут ли рваться так же, как нынешние, - прокомментировали нашему изданию ситуацию наши подписчики. – Во-вторых, сумма, ну, очень уж большая, и нам не предоставили полный расклад с пояснением, почему и зачем так дорого. В-третьих, нет гарантии, что и нынешняя компания через какое-то время не уйдет с нашего дома, а нам потом оставаться с замененными трубами и в случае протечек или аварий опять самим разгребать проблемы…
Редакция «Про Города» обратилась за разъяснениями в региональный центр «ЖКХ Контроль» по Коми, где нашим читателям, первым делом, напомнили их статус как жильцов:
- Важно помнить, что ни управляющая компания, ни ТСЖ, ни иные структуры по управлению домом не вправе диктовать собственникам квадратных метров какие-либо свои условия. Управленцы домом – это исполнители воли владельцев жилых и нежилых помещений в конкретном объекте жилфондом. Поэтому это вы, как хозяева жилплощади, должны указывать компании или товариществу – что им следует делать ради вашего комфортного проживания в многоэтажке. Мы обычно приводим наглядный пример следующего плана: представьте, что вы заказали такси, сели в машину, а водитель повез вас туда, куда сам захотел, а не туда, куда надо вам. Абсурд же, согласитесь? Вот и с жилфондом то же самое: жильцы – это заказчики жилищных и коммунальных услуг, а управленцы домом и остальные структуры – всего лишь исполнители ваших желаний за ваш счет.
Таким образом, как уточнили «Про Городу» в регцентре, замена труб в этом конкретном доме по желанию «управляйки» без согласия жителей незаконна. Прежде, чем закупать новые коммуникации, компания обязана получить поручение от жильцов в виде протокола общего собрания собственников, на котором большинство проголосует за такую идею. Так что жильцам следует инициировать и провести такое собрание и самим между собой определиться: нужны ли дому новые трубы и, если да, то какого вида и за какие деньги.
- Если вы вдруг в квитанциях за ЖКУ жильцы этого дома увидят строчку расходов на новые трубы в 35 тысяч рублей или на иную сумму без соответствующего решения общего собрания, то знайте, что действия компании не легитимны, - подытожили в «ЖКХ Контроле». - При таком развитии событий у жильцов наступает право на письменное обращение в Службу Коми стройжилтехнадзора.
Этот орган исполнительной власти контролирует деятельность управленцев жилфондом и уполномочен проводить проверки, наказывая компании в случае выявления их вины, то есть, незаконных действий.
Галина СЕРГЕЕВА