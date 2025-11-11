В Сыктывкаре жильцы "Атлантиды" обвиняют УК в шантаже из-за требований заменить трубы за 35 тысяч с квартиры

В Сыктывкаре у владельцев квартир в жилом комплексе «Атлантида» - очередные проблемы. И снова дело в трубах. Почему собственники жилплощади обвиняют управленцев многоэтажкой в шантаже и кто среди этих двух сторон прав в новом конфликте – разобрался «Про Город».

Напомним, полтора года тому назад ЖК «Атлантида» прогремел на весь Сыктывкар в связи с регулярными авариями на коммунальных сетях. В относительно новой на тот момент многоэтажке стали постоянно трещать по швам в прямом смысле этого выражения коммуникации, по которым в квартиры поступали: горячая вода и отопление. Отвечавшая в тот период за управление домом компания считала, что причина в застройщике, якобы смонтировавшем трубы не надлежащего качества.

Однако проверка органов надзора не подтвердила эту версию. Зато сами управленцы жилфондом, не заслужив достойной репутации жильцов, в итоге покинули дом.

Нынешняя компания, как отметили «Про Городу» наши читатели из числа жильцов многострадального дома, поначалу миссию по обслуживанию выполняла без особых нареканий. Однако на днях жильцы узнали о ее предложении, больше напоминающем, по их мнению, ультиматум. Управляйка настаивает на замене труб и уже осметила свои расходы. Расчет затрат оказался весьма внушительным. С каждой квартиры потребуется оплата в размере 35 тысяч рублей.

- Во-первых, непонятно, какие именно трубы нам хотят поставить: окажутся ли они надежными и не станут ли рваться так же, как нынешние, - прокомментировали нашему изданию ситуацию наши подписчики. – Во-вторых, сумма, ну, очень уж большая, и нам не предоставили полный расклад с пояснением, почему и зачем так дорого. В-третьих, нет гарантии, что и нынешняя компания через какое-то время не уйдет с нашего дома, а нам потом оставаться с замененными трубами и в случае протечек или аварий опять самим разгребать проблемы…

Редакция «Про Города» обратилась за разъяснениями в региональный центр «ЖКХ Контроль» по Коми, где нашим читателям, первым делом, напомнили их статус как жильцов: