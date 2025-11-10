В сыктывкарском доме завелись толпы «жильцов» без прописки

Жители одного из районов столицы Коми столкнулись с нежданными гостями. Квартиры жильцов многоэтажки оккупировали… мыши. Откуда они взялись и как избавиться от неприятного соседства с грызунами – выяснил «Про Город».

К нам в редакцию обратились подписчики, проживающие в микрорайоне Орбита по улице Малышева, 18. Дом относительно не старый – он был возведен в 1980-ых. В панельной девятиэтажке проживает свыше сотни жильцов. На днях собственники квартир на разных этажах заметили у себя мышей. Причем практически все обнаружили нежданных гостей в санузлах.

- Мыши серого цвета, небольшие, - признались читатели «Про Города». – Поскольку «навещают» не по одной особи, а сразу по несколько – приходится ставить ловушки.

По словам собеседников издания, за раз попадаются в капканы по 4-5 мышей. А это уже тревожный звонок, поскольку означает, что дом оккупировала колония.