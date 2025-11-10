В сыктывкарском доме завелись толпы «жильцов» без прописки
Жители одного из районов столицы Коми столкнулись с нежданными гостями. Квартиры жильцов многоэтажки оккупировали… мыши. Откуда они взялись и как избавиться от неприятного соседства с грызунами – выяснил «Про Город».
К нам в редакцию обратились подписчики, проживающие в микрорайоне Орбита по улице Малышева, 18. Дом относительно не старый – он был возведен в 1980-ых. В панельной девятиэтажке проживает свыше сотни жильцов. На днях собственники квартир на разных этажах заметили у себя мышей. Причем практически все обнаружили нежданных гостей в санузлах.
- Мыши серого цвета, небольшие, - признались читатели «Про Города». – Поскольку «навещают» не по одной особи, а сразу по несколько – приходится ставить ловушки.
По словам собеседников издания, за раз попадаются в капканы по 4-5 мышей. А это уже тревожный звонок, поскольку означает, что дом оккупировала колония.
- Во всех подъездах чисто. Мусор на лестничных клетках и вообще в подъездах мы не оставляем. Откуда взялись грызуны – не понятно. И как от них избавиться в кратчайшие сроки – тоже без понятия… - посетовали жильцы девятиэтажки.
Как пояснили нашему изданию в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми, в таких случаях жильцам вряд ли удастся справиться только своими силами, если речь уже идет о нашествии: не в отдельно взятых квартирах, а в большинстве жилых помещений дома.
- Жильцам следует в письменном виде обратиться к управленцам жилфондом с заявлением, в котором следует отразить просьбу о проведении работ по дезинфекции дома, - уточнили «Про Городу» в регцентре. – Сама управляющая компания или ТСЖ (ЖСК) такими компетенциями не обладают, однако уполномочены заказать оказание данной услуги дому в специализированной организации. При этом управленцы жилфондом должны будут обеспечить специалистам с их средствами доступ в места общего пользования, а сами владельцы квартир по необходимости – доступ в свое жилье.
Кроме того, чтобы не допускать колоний хвостатых, управленцам жилфондом следует регулярно проводить осмотры подвальных и чердачных помещений, а также – закрывать отверстия в местах ввода коммуникаций: электропроводов, труб отопления, водопровода, канализации с помощью цемента и металлических сеток. Помимо этого при обнаружении прогрызанных мышами или крысами лазов необходимо устранять крысиные ходы – заделывать их цементом с добавлением битого стекла. Помогает в качестве профилактики и такая мера, как монтаж металлическиз сеток либо остекление окон подвалов во избежание проникновения грызунов в дом с улицы, например, с контейнерной площадки.
- Кстати, место накопления ТКО во дворе должно постоянно содержаться в чистоте, поскольку именно контейнерные площадки служат основным центром притяжения мышей с крысами и, соответственно, являются рассадником антисанитарии, - подытожили нашему изданию в «ЖКХ Контроле». - Для этого важно не допускать свалок пакетов с пищевыми отходами около баков, а из них самих мусор должен вывозиться Регоператором на регулярной основе (контроль работы этой структуры также ложится на плечи управленцев жилфондом).
Самим же жильцам не следует оставлять на кухне и в других местах внутри квартир еду в открытом доступе. Мусор же следует выносить ежедневно.
