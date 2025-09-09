Кто такая Марджанджа? О ком, или о чем все-таки поет в своей песне Михаил Шуфутинский

Летние мотивы, море, пальмы, страсть – все это пробуждает в нас мелодичная песня Михаила Шуфутинского. Но что за таинственное имя звучит в припеве? "Марджанджа, где же ты?" – вопрос, который волнует многих слушателей. Что это за слово? Имя ли это вообще? Поиск ответа на этот вопрос в интернете оказывается одним из самых популярных запросов, порождая массу комментариев и предположений. Давайте же разберемся в истории этой композиции.

Чтобы пролить свет на эту загадку, сам Михаил Шуфутинский, в студии радио «Шансон», рассказал о происхождении "Марджанджи". Как оказалось, слух не подвел: Марджанджа – это женское имя. Но, как пояснил артист, имя это, скорее, условное, придуманное авторами песни. Это вымышленный образ, рожденный фантазией поэта.