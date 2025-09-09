Кто такая Марджанджа? О ком, или о чем все-таки поет в своей песне Михаил Шуфутинский
- 20:07 9 сентября
- Служба новостей
Летние мотивы, море, пальмы, страсть – все это пробуждает в нас мелодичная песня Михаила Шуфутинского. Но что за таинственное имя звучит в припеве? "Марджанджа, где же ты?" – вопрос, который волнует многих слушателей. Что это за слово? Имя ли это вообще? Поиск ответа на этот вопрос в интернете оказывается одним из самых популярных запросов, порождая массу комментариев и предположений. Давайте же разберемся в истории этой композиции.
Чтобы пролить свет на эту загадку, сам Михаил Шуфутинский, в студии радио «Шансон», рассказал о происхождении "Марджанджи". Как оказалось, слух не подвел: Марджанджа – это женское имя. Но, как пояснил артист, имя это, скорее, условное, придуманное авторами песни. Это вымышленный образ, рожденный фантазией поэта.
Возникает вопрос: существует ли имя Марджанджа в реальной жизни? Встречается ли оно среди цыганского населения или у других национальностей? Ответа на этот вопрос, к сожалению, нет. Сам Михаил Шуфутинский признался, что никогда о таком имени не слышал, пишет автор дзен-канала Новости с кассет.
Таким образом, "Марджанджа" – это не просто имя, это символ, воплощение ускользающей мечты, образ идеальной возлюбленной, существующей лишь в романтических воспоминаниях. Имя это, как морской бриз, будоражит воображение и заставляет тосковать по ушедшим летним дням.
Экспертное уточнение:
Филологи отмечают, что слово "джа" часто встречается в цыганских именах и обозначает принадлежность к определённому роду или племени. В то же время, "Марджан" (или "Мерджан") – это персидское слово, означающее "коралл". В контексте песни, "Марджанджа" может быть интерпретировано как "коралл из рода (или племени) … ", что придает образу экзотичности и таинственности, характерных для романтической лирики. Использование вымышленного имени также позволяет слушателю лучше идентифицировать себя с лирическим героем и проецировать на образ Марджанджи собственные представления об идеальной любви.
