Как одеваться женщине в 50 лет: топ-7 советов от Александра Рогова

Александр Рогов уверен: хорошо выглядеть может каждая женщина, независимо от бюджета. Главное – правильный подход к стилю. Никаких толстых колготок, прощай прошлое, и всегда оставайтесь собой – вот его модные принципы для тех, кому за 50. Готовы преображаться?

Совет 1: Классические джинсы – вечная молодость

Забудьте про мешковатую, бесформенную одежду. Рогов советует освежить образ с помощью классических джинсов, дополнив их элегантными ботильонами и однотонной водолазкой.

"Классические джинсы — это супер антиэйдж элемент! Это красиво и по-европейски! Так может одеться и молодая девушка, которая следит за модой, и женщина 50+", – утверждает Александр Рогов.

Классика всегда в моде: белая футболка, замшевые туфли и легкий тренч – еще одно выигрышное сочетание с джинсами.

Пример: [Классические джинсы от WHITNEY со скидкой 38%](ссылка - замените на реальную ссылку на джинсы). Не забудьте про дополнительную скидку 15%!

Совет 2: Заправляйте и не стесняйтесь!

Многие женщины старшего возраста предпочитают носить рубашки и футболки навыпуск, считая, что это делает их стройнее. Рогов развеивает этот миф и утверждает, что все наоборот.