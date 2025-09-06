Как одеваться женщине в 50 лет: топ-7 советов от Александра Рогова
Александр Рогов уверен: хорошо выглядеть может каждая женщина, независимо от бюджета. Главное – правильный подход к стилю. Никаких толстых колготок, прощай прошлое, и всегда оставайтесь собой – вот его модные принципы для тех, кому за 50. Готовы преображаться?
Совет 1: Классические джинсы – вечная молодость
Забудьте про мешковатую, бесформенную одежду. Рогов советует освежить образ с помощью классических джинсов, дополнив их элегантными ботильонами и однотонной водолазкой.
"Классические джинсы — это супер антиэйдж элемент! Это красиво и по-европейски! Так может одеться и молодая девушка, которая следит за модой, и женщина 50+", – утверждает Александр Рогов.
Классика всегда в моде: белая футболка, замшевые туфли и легкий тренч – еще одно выигрышное сочетание с джинсами.
Совет 2: Заправляйте и не стесняйтесь!
Многие женщины старшего возраста предпочитают носить рубашки и футболки навыпуск, считая, что это делает их стройнее. Рогов развеивает этот миф и утверждает, что все наоборот.
"Футболку можно просто слегка заправить в джинсы спереди, оставив небольшой напуск над поясом. Не бойтесь, что будете выглядеть полнее. Это не добавит вам складок на животе. Наоборот, это подчеркнет талию!", – советует Александр Рогов.
Совет 3: Создайте базовый гардероб
Когда шкаф ломится от одежды, а надеть нечего – проблема в базовых вещах. Рогов рекомендует пополнять гардероб обдуманно и рационально.
"Купите 2-3 базовые вещи в спокойной цветовой гамме. Например, белую футболку, стильные деловые брюки и тренч. Эти вещи можно будет сочетать друг с другом, а также разбавлять другими вещами. Например, носить тренч и футболку с нарядной юбкой", – советует стилист.
Совет 4: Избегайте обтягивающих вещей
Если плечи и талия шире бедер, облегающая одежда вам противопоказана. Даже с другим типом фигуры стоит быть осторожнее с прилегающим кроем.
"Если костюм сильно впивается в тело - это смотрится некрасиво. Иногда, когда вещь сидит свободно, то дополнительный объем подчеркнет стройность", – комментирует Рогов.
Совет 5: Забудьте про плотные колготки
Слишком плотные колготки, особенно с блеском, удешевляют образ женщины 50+.
"Колготки должны быть незаметными. Они поэтому и называются телесные. Блеска на них быть не должно и минимум дэн!", – комментирует Рогов.
Совет 6: Прощайте прошлое без сожалений
Рогов убежден: вещи из категории "когда-нибудь пригодятся" нужно безжалостно выкинуть.
"Например, бархатные пиджаки, горжетки и болеро делают вас женщиной из прошлого. Все это нужно выбросить, как бы ни было жалко", – говорит Александр Рогов.
Совет 7: Будьте собой, а не ребенком
Не забывайте о своем возрасте и одевайтесь соответственно. Рогов жестко критикует "детские" вещи на зрелых женщинах.
"Предметы гардероба из детского магазина, например, очень короткие джинсовые шорты, крошечные мини-юбки или комбинезоны — все это уже не подойдет даже на пляж", – предостерегает Рогов.
Он не против шорт, но это должны быть шорты с высокой посадкой, классического кроя и длиной чуть выше колена.
