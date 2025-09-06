Хуже борщевика: как вредное растение из Америки захватывает Россию и отравляет нам жизнь - нельзя сажать на участке

Уверен, вы не раз его видели, но даже не подозревали, насколько это опасный и коварный "пришелец". Я и сам бы не узнал правду, если бы не случайный разговор в российской глубинке.

Во время прогулки с Дианой по набережной реки Оки в Муроме мы обратили внимание на заросший берег: "Какое невежество, вся красота скрыта за кустами!" Оказалось, дело не только в недоработках местных властей.

Местная жительница и экскурсовод рассказала, что берег захватил американский клён, или ясенелистный клён. Про обычный клен и ясень я слышал, а про этот - впервые. Оказывается, это растение – настоящий агрессор. Как европейские колонизаторы, вытеснившие коренное население Америки, ясенелистный клен быстро захватывает территорию, вытесняя местные виды.

Бессмысленно его просто вырубать. Этот древесный "оккупант" не желает покидать обжитое место. Его корни расползаются вширь и уходят вглубь на 2-4 метра.

В чем опасность?

Американский клён агрессивно отвоевывает территории, лишая места произрастания наши традиционные виды: клён, иву, ольху. Особенно он любит поймы рек, где образует непроходимые заросли.

Именно поэтому очищать берега от американского клёна нужно кардинально, а не просто вырубать."Серёжки" американского клёна похожи на серёжки ясеня.

Всероссийская проблема

Я ошибочно думал, что это проблема только жителей Мурома. Но с приходом весны этот "пакостник" объявился и на улицах Рыбинска (Ярославская область).

Он успел значительно расширить свой ареал. Наша река Коровка практически полностью заполонена американским кленом, который вытесняет ивы и вытесняет местные клены.

То, что береза, наш клен и наш ясень смогли зацепиться на мосту, не спасет их. Глубоко пустить корни не получится, и они погибнут. На берегах реки образовались непролазные заросли, где ивы отчаянно борются с американским кленом за место под солнцем.

Кстати, есть несколько способов отличить ясенелистный клён от нашего ясеня.

Как отличить американца?

Наш ясень растет одним стройным стволом, образуя красивую крону. Российский ясень.

А американский клён растет раскидисто, как растрепа. Он чаще похож на куст, чем на дерево.

Листья тоже отличаются. Это – клён ясенелистный: длинные черешки и широкие узорные листья в количестве 3-5 штук.

А это наш, российский ясень: много (8-10) ровных листьев на черешке.

Интересно, что захват новых территорий происходит тихо, незаметно, но очень настойчиво. Ничего не напоминает?))

Часто люди сами "пригревают змею на груди". Посмотрите на этот заброшенный дом. Хозяева, скорее всего, когда-то посадили на участке американский клён.

А потом "американец" сбежал за забор, заполонив лужайку и обочину дороги. Теперь он подбирается к берёзкам. Мол, постою тут тихонечко. Но скоро захватит и этот участок земли.

Вред для человека

Помимо того, что это злостный сорняк, американский клён вреден для здоровья:

Пыльца ясенелистного клёна – сильный аллерген, вызывающий поллиноз (сенную лихорадку).

Ученые выяснили, что он окисляет выхлопные газы автомобилей до более опасных веществ, делая воздух ядовитым.

Фитотоксины, содержащиеся в разлагающейся древесине, отравляют окружающие растения и даже собственную поросль.

Древесина хрупкая и неустойчива к сильному ветру: дерево легко ломается и падает. Зафиксировано немало случаев падения клёна на автомобили и людей.

Древесина не обладает ценными качествами и не годится для дров.

Одним словом, бесполезный!

Откуда он взялся?

История американского клёна в России схожа с судьбой борщевика Сосновского. Его тоже сажали с благими намерениями, а потом он начал триумфальное шествие по российской земле. И скорость распространения у них одинакова.

И борщевик Сосновского, и американский клён занесены в Чёрную книгу России. Ясенелистный клён попал к нам два века назад. Его выращивали в оранжереях и парках в декоративных целях. Затем "американец" сбежал в поля, леса и на берега рек. А поскольку в России нет животных и насекомых, ограничивающих его распространение, клён размножается бесконтрольно.

Парадоксы законодательства

Борщевик Сосновского уже признан растением-вредителем, и его уничтожение поощряется на законодательном уровне. За отказ от вырубки борщевика на участке можно получить штраф.

А вот за вырубку американского клёна можно получить штраф 3000-4000 рублей (для физических лиц)! Ведь это же дерево. Законодатели пока не до конца осознают вред от этого "чужака". Единственный шаг в этом направлении – внесение американского клёна в Черную книгу России. Но реальные меры по борьбе пока не приняты. Вырубаешь ясенелистный клён - штраф. Что теперь делать с этой "красотой"?

Кстати, еще один "чужак" из Канады тоже угрожает нашим лугам – это золотарник. Он активно разрастается, вытесняя традиционные кормовые травы и лекарственные растения. Агрессивное распространение чужеродных растений из Чёрной книги ведёт к изменению местного разнообразия видов и угрожает местным экосистемам. Последствия этого вторжения пока трудно оценить и предсказать.

Источник6 Зоркий

