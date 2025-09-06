Нужно ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросе

Создано в Шедевруме

Приготовление аппетитного и насыщенного мясного бульона – настоящее кулинарное искусство. Здесь важно всё: выбор мяса, качество воды, температурный режим и точные пропорции ингредиентов. Один из самых обсуждаемых вопросов – сливать ли первую воду после закипания мяса. Мнения экспертов по этому поводу расходятся. Шеф-повар Иван Кудряшов утверждает, что сливая первую воду, мы теряем львиную долю ценных компонентов, которые и делают бульон таким вкусным и насыщенным. Он рекомендует сливать воду только в случае проблем с пищеварением (например, при заболеваниях желчного пузыря, желудка или поджелудочной железы), поскольку в процессе варки в бульон переходят экстрактивные вещества, которые для некоторых людей могут быть нежелательны.

По мнению эксперта, распространенное мнение о том, что в первой воде скапливается много "грязи", не совсем корректно. Основная "грязь" – это свернувшийся белок, который образует пену. Эту пену нужно тщательно удалять в процессе варки, но сливать всю воду лишь для этого – значит лишать бульон большей части вкуса и аромата. Исключением является мясо сомнительного качества. Если вы не уверены в качестве продукта, лучше перестраховаться и слить первую воду. Но в идеале для бульона следует использовать только проверенное мясо.