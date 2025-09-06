Продавщица в Пятерочке, увидев, как я закупаюсь куриной грудкой, указала на 3 малозаметных признака, позволяющих определить наколотое мясо

Так как же распознать эту обманку и не дать себя облапошить? Разберем основные признаки "наколотой" куриной грудки.

Всем, кто еще не в курсе, "наколотое" мясо – это настоящая уловка недобросовестных производителей. Его шприцуют особыми растворами, в основном водой с фосфатами, солью, а иногда даже крахмалом. Зачем? Чтобы увеличить вес продукта и придать ему более "товарный" вид. Результат печален: вы переплачиваете за воду, а вдобавок рискуете получить мясо, напичканное химией, которое при готовке становится резиновым или выделяет странную пену.

"Правильная" куриная грудка должна иметь матовую, слегка шероховатую поверхность. Если же мясо блестит как будто его покрыли лаком, – это первый признак того, что его накачали раствором.

Почему так происходит? Фосфаты, которые часто добавляют в раствор для "накачки", создают на поверхности мяса глянцевую пленку. Иногда это выглядит даже аппетитно (вроде как "сочное"), но на деле это лишь обман зрения.

Как проверить:

Тщательно осмотрите мясо при хорошем освещении.

Проведите пальцем по поверхности (если это возможно). Натуральное мясо не будет скользким, как будто его намылили.

Помните: курица должна быть матовой, без глянцевого блеска.

2. Неестественно розовый цвет – вас пытаются ввести в заблуждение

Встречали ли вы когда-нибудь грудку, которая выглядит так, будто её только что вытащили из емкости с розовой краской? Это должно вас насторожить.

Охлажденная грудка имеет бледно-розовый или слегка сероватый оттенок. Слишком яркий, "химический" цвет говорит о том, что в мясе есть красители или нитриты, которые используются для придания "свежести".

Как проверить:

Сравните цвет грудок в разных упаковках. Если одна заметно розовее остальных, это повод отказаться от покупки.

Если вы уже купили мясо, промокните его салфеткой. Если на салфетке остаются розовые разводы – это явный признак обмана.

3. Вода в упаковке – не "сок", а признак "наколки"

Если в упаковке с грудкой плавает много жидкости – это не выделяющийся сок, а вода, введенная шприцем.

Многие считают, что небольшое количество влаги – это нормально. Но на самом деле, если мясо свежее и не обработано, жидкости будет минимум. Обилие жидкости в упаковке – почти 100% показатель того, что мясо "наколото".

Как проверить:

Встряхните упаковку. Если вода плещется, как в бассейне, – не берите.

Внимательно изучите состав на упаковке. Наличие в составе Е-шек (фосфаты, каррагинаны) – уже плохой знак. Это значит, что мясо не такое уж и "чистое".

Что делать, если вы уже купили "наколотое" мясо?

Многие покупатели даже не замечают подвоха до начала приготовления. Но если вы обнаружили, что грудка:

выделяет слишком много воды при жарке;

заметно уменьшается в размерах в процессе готовки;

становится резиновой по консистенции,

– примите меры!

Не готовьте это мясо. Фосфаты не смертельны, но и пользы от них никакой.

Верните товар в магазин. Вы имеете право вернуть некачественный товар.

Напишите жалобу в Роспотребнадзор. Если продажа "наколотого" мяса носит массовый характер, это серьезное нарушение.

Употреблять в пищу такое мясо категорически не рекомендуется.

Подводим итоги: как выбрать качественную куриную грудку?

Вот ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:

Матовая, а не глянцевая поверхность – признак натуральности.

Бледно-розовый цвет – не должно быть "ядовитых" оттенков.

Минимум жидкости в упаковке – "бассейн" внутри недопустим.

И еще один совет: старайтесь покупать мясо в проверенных местах, у фермеров или в магазинах, где есть пометка "без инъекций".

Источник: Тюнинг тела - блог Дениса Мгеладзе

