Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Продавщица в Пятерочке, увидев, как я закупаюсь куриной грудкой, указала на 3 малозаметных признака, позволяющих определить наколотое мясо

Продавщица в Пятерочке, увидев, как я закупаюсь куриной грудкой, указала на 3 малозаметных признака, позволяющих определить наколотое мясоСоздано в Шедевруме

Всем, кто еще не в курсе, "наколотое" мясо – это настоящая уловка недобросовестных производителей. Его шприцуют особыми растворами, в основном водой с фосфатами, солью, а иногда даже крахмалом. Зачем? Чтобы увеличить вес продукта и придать ему более "товарный" вид. Результат печален: вы переплачиваете за воду, а вдобавок рискуете получить мясо, напичканное химией, которое при готовке становится резиновым или выделяет странную пену.

Так как же распознать эту обманку и не дать себя облапошить? Разберем основные признаки "наколотой" куриной грудки.

1. "Стеклянная" поверхность – первый сигнал тревоги

"Правильная" куриная грудка должна иметь матовую, слегка шероховатую поверхность. Если же мясо блестит как будто его покрыли лаком, – это первый признак того, что его накачали раствором.

Почему так происходит? Фосфаты, которые часто добавляют в раствор для "накачки", создают на поверхности мяса глянцевую пленку. Иногда это выглядит даже аппетитно (вроде как "сочное"), но на деле это лишь обман зрения.

Как проверить:

  • Тщательно осмотрите мясо при хорошем освещении.
  • Проведите пальцем по поверхности (если это возможно). Натуральное мясо не будет скользким, как будто его намылили.
  • Помните: курица должна быть матовой, без глянцевого блеска.

2. Неестественно розовый цвет – вас пытаются ввести в заблуждение

Встречали ли вы когда-нибудь грудку, которая выглядит так, будто её только что вытащили из емкости с розовой краской? Это должно вас насторожить.

Охлажденная грудка имеет бледно-розовый или слегка сероватый оттенок. Слишком яркий, "химический" цвет говорит о том, что в мясе есть красители или нитриты, которые используются для придания "свежести".

Как проверить:

  • Сравните цвет грудок в разных упаковках. Если одна заметно розовее остальных, это повод отказаться от покупки.
  • Если вы уже купили мясо, промокните его салфеткой. Если на салфетке остаются розовые разводы – это явный признак обмана.

3. Вода в упаковке – не "сок", а признак "наколки"

Если в упаковке с грудкой плавает много жидкости – это не выделяющийся сок, а вода, введенная шприцем.

Многие считают, что небольшое количество влаги – это нормально. Но на самом деле, если мясо свежее и не обработано, жидкости будет минимум. Обилие жидкости в упаковке – почти 100% показатель того, что мясо "наколото".

Как проверить:

  • Встряхните упаковку. Если вода плещется, как в бассейне, – не берите.
  • Внимательно изучите состав на упаковке. Наличие в составе Е-шек (фосфаты, каррагинаны) – уже плохой знак. Это значит, что мясо не такое уж и "чистое".

Что делать, если вы уже купили "наколотое" мясо?

Многие покупатели даже не замечают подвоха до начала приготовления. Но если вы обнаружили, что грудка:

  • выделяет слишком много воды при жарке;
  • заметно уменьшается в размерах в процессе готовки;
  • становится резиновой по консистенции,

– примите меры!

  • Не готовьте это мясо. Фосфаты не смертельны, но и пользы от них никакой.
  • Верните товар в магазин. Вы имеете право вернуть некачественный товар.
  • Напишите жалобу в Роспотребнадзор. Если продажа "наколотого" мяса носит массовый характер, это серьезное нарушение.
  • Употреблять в пищу такое мясо категорически не рекомендуется.

Подводим итоги: как выбрать качественную куриную грудку?

Вот ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • Матовая, а не глянцевая поверхность – признак натуральности.
  • Бледно-розовый цвет – не должно быть "ядовитых" оттенков.
  • Минимум жидкости в упаковке – "бассейн" внутри недопустим.

И еще один совет: старайтесь покупать мясо в проверенных местах, у фермеров или в магазинах, где есть пометка "без инъекций".

Источник: Тюнинг тела - блог Дениса Мгеладзе

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости