"Место в доме куда нужно поставить толстянку, чтобы принести в дом успех и финансовое изобилие": жаль, что я раньше об этом не знала
- 13:35 6 сентября
- Служба новостей
Толстянка, известная также как крассула, – это не просто красивое и неприхотливое растение с мясистыми листьями, напоминающими монетки. Считается, что она обладает способностью привлекать в дом финансовое благополучие. Однако одного лишь наличия толстянки недостаточно. Важно правильно выбрать место для нее, чтобы раскрыть ее потенциал в соответствии с принципами фен-шуй.
Толстянка и фен-шуй: гармония энергий для процветания
Толстянка относится к растениям Инь, которые обладают женской энергией, компактным размером и округлой листвой. Для гармонизации энергетического баланса в доме, ее рекомендуется сочетать с растениями Ян, такими как драцены или сансевиерии, которые отличаются острыми листьями и стремлением вверх.
Однако толстянка, помимо своей "женской" энергии, имеет особое значение: она считается мощным магнитом для денег. Поэтому ее располагают не только в детских комнатах или кухнях, но и в рабочих кабинетах. Толстянка активирует зону богатства, которая в большинстве помещений находится в юго-восточной части. Для этой зоны характерны зеленый и фиолетовый цвета. Кроме того, растение способно гасить конфликты и раздоры, создавая благоприятную атмосферу для продуктивной работы.
Ключевые моменты фен-шуй для активации денежного потока через толстянку:
Чтобы толстянка действительно "заработала" в качестве талисмана, необходимо учитывать ряд важных нюансов:
- Время посадки и пересадки: Пересаживайте или сажайте толстянку во время растущей Луны, предпочтительно в среду. Считается, что в этот период растения обладают наибольшей энергией, а толстянка вырастет крепкой и пышной.
- Происхождение растения: Лучше всего вырастить денежное дерево из черенка, взятого у успешного в финансовом плане человека. Также можно купить черенок в магазине. Приобретение взрослого растения нежелательно, так как оно должно впитать энергию нового владельца, а не предыдущих.
- Вода для полива: Используйте для полива воду, настоянную на серебре. Например, можно опустить серебряную ложку в банку с водой на сутки. Важно: используйте для этого предмет, который не носили на теле, а предназначенный исключительно для очистки воды.
- Позитивные установки: Во время ухода за толстянкой проговаривайте позитивные утверждения, такие как "Мои финансовые дела улучшаются", "Деньги легко приходят в мою жизнь", "Я чувствую себя комфортно с большими деньгами". Относитесь к растению с любовью и уважением, наслаждайтесь процессом ухода.
- Цвет горшка: Выбирайте горшок красного цвета, символизирующий силу, радость и удачу. Он поможет вам адаптироваться к приходящему успеху. Если красный цвет не подходит к интерьеру, можно выбрать зеленый (цвет, привлекающий финансы) или золотой (символ богатства, мудрости и славы).
- Числа удачи: Используйте числа 3 и 6, которые ассоциируются с "ростом" и "богатством". Если у вас несколько толстянок, пусть их будет три. Также при посадке положите на дно горшка 3 или 6 монет решкой вниз.
- Благотворительность: Первые деньги, полученные благодаря толстянке, пожертвуйте на благотворительность. Это откроет путь денежным потокам в вашу жизнь.
- Украшение дерева: На взрослое дерево можно положить кусочек красной ткани, а на ветви повязать красные ленточки, можно с монетками.
- Дополнения для зоны богатства: Разместите в зоне богатства аквариум с золотыми рыбками или изображение водопада, обязательно с водоемом, удерживающим воду. Избегайте капающей воды, так как она "вымывает" богатство. Движение воды, напротив, запускает необходимый для притока денег процесс.
Идеальное место для денежного дерева: где разместить толстянку в доме?
Лучшим местом для толстянки считается юго-восточное окно. Если это невозможно, разместите растение в глубине комнаты, но не в темном углу. Цветок должен быть хорошо виден, не заслонен шторами или мебелью. Оптимальная высота расположения – на уровне груди человека, чтобы было удобно смотреть на него и ухаживать.
Интересно отметить, что юго-восточная сторона также является оптимальной для толстянки с точки зрения ухода, так как она предпочитает утренний рассеянный свет и не любит прямых солнечных лучей.
Выбор подставки для растения:
Подставка для цветка должна быть выполнена из материала, который усилит недостающие энергетические компоненты в комнате.
- Если в комнате преобладают элементы Инь (много мебели, особенно мягкой, мало острых углов), подставка должна быть из металла, чтобы добавить энергии и динамики.
- Если помещение динамичное и воздушное, лучше выбрать подставку из дерева с плавными, округлыми линиями.
Важно избегать дисбаланса:
Не перегружайте дом символами богатства, такими как денежные лягушки, монеты и статуэтки из драгоценных металлов. Это может создать давящую, слишком "приземленную" атмосферу. Кроме того, избегайте размещения в зоне богатства каминов или антикварных вещей, так как они обладают слишком сильной энергетикой. Одной толстянки вполне достаточно, чтобы активировать денежный поток. Главное – чтобы деревце вам нравилось и вызывало положительные эмоции.
Источник: Моя успешная дача
