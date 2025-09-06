Непростая пора: кому стоит быть осторожнее в сентябре 2025 года – прогноз Володиной
- 07:45 6 сентября
- Служба новостей
В сентябре 2025 года нас ждет астрологически значимый период – коридор затмений, который, по словам астролога Василисы Володиной, продлится с 5 по 23 сентября. Ключевыми событиями станут лунное затмение 7 сентября и солнечное затмение 21 сентября. Этот период окажет влияние на каждого, но особенно чувствительны к нему будут люди, родившиеся в следующие даты:
- 5-7 марта
- 19-21 марта
- 7-8 сентября
- 21-23 сентября (любого года)
Советы астролога:
Василиса Володина рекомендует родившимся в эти дни проявлять особую осторожность и внимательность к своему эмоциональному состоянию. В этот период крайне важно избегать стрессовых ситуаций и воздерживаться от неоправданных рисков.
Индивидуальная чувствительность:
Если в вашем личном гороскопе важные планеты находятся вблизи 15 градуса Рыб или 29 градуса Девы, коридор затмений может спровоцировать существенные перемены. Будьте готовы к пересмотру планов и целей, а также к изменениям в привычном распорядке жизни.
Общее влияние периода:
Коридор затмений характеризуется мощным выбросом энергии, который может привести к переоценке ценностей и необходимости корректировки планов на будущее.
Рекомендации:
Василиса Володина советует сохранять спокойствие и избегать поспешных решений, особенно в важных вопросах. Используйте это время для анализа прошлых событий, выявления ошибок и определения новых ориентиров. Такой подход поможет вам уверенно двигаться навстречу переменам и заложить основу для позитивных изменений в будущем.
Ключевые выводы:
- Коридор затмений – время повышенной чувствительности и вероятности перемен.
- Избегайте стрессов и рисков.
- Анализируйте прошлое и корректируйте планы на будущее.
- Сохраняйте спокойствие и принимайте взвешенные решения.
Помните, что астрологические прогнозы - это лишь ориентир. Ваша жизнь и решения всегда остаются в ваших руках. Используйте эту информацию, чтобы лучше понимать себя и происходящие события, но не позволяйте ей управлять вашей жизнью.
