Непростая пора: кому стоит быть осторожнее в сентябре 2025 года – прогноз Володиной

В сентябре 2025 года нас ждет астрологически значимый период – коридор затмений, который, по словам астролога Василисы Володиной, продлится с 5 по 23 сентября. Ключевыми событиями станут лунное затмение 7 сентября и солнечное затмение 21 сентября. Этот период окажет влияние на каждого, но особенно чувствительны к нему будут люди, родившиеся в следующие даты:

Василиса Володина рекомендует родившимся в эти дни проявлять особую осторожность и внимательность к своему эмоциональному состоянию. В этот период крайне важно избегать стрессовых ситуаций и воздерживаться от неоправданных рисков.

Если в вашем личном гороскопе важные планеты находятся вблизи 15 градуса Рыб или 29 градуса Девы, коридор затмений может спровоцировать существенные перемены. Будьте готовы к пересмотру планов и целей, а также к изменениям в привычном распорядке жизни.

Общее влияние периода:

Коридор затмений характеризуется мощным выбросом энергии, который может привести к переоценке ценностей и необходимости корректировки планов на будущее.

Рекомендации:

Василиса Володина советует сохранять спокойствие и избегать поспешных решений, особенно в важных вопросах. Используйте это время для анализа прошлых событий, выявления ошибок и определения новых ориентиров. Такой подход поможет вам уверенно двигаться навстречу переменам и заложить основу для позитивных изменений в будущем.

Ключевые выводы:

Коридор затмений – время повышенной чувствительности и вероятности перемен.

Избегайте стрессов и рисков.

Анализируйте прошлое и корректируйте планы на будущее.

Сохраняйте спокойствие и принимайте взвешенные решения.

Помните, что астрологические прогнозы - это лишь ориентир. Ваша жизнь и решения всегда остаются в ваших руках. Используйте эту информацию, чтобы лучше понимать себя и происходящие события, но не позволяйте ей управлять вашей жизнью.

Читайте также: