Легкое и вкусное лечо на зиму: без уксуса и стерилизации — рассказываю. как его приготовить
- 07:05 6 сентября
- Служба новостей
Создано в Шедевруме
Предлагаем вам рецепт классического балканского лечо из сочных перцев и спелых помидоров, который позволит сохранить вкус лета без лишних хлопот. Забудьте про уксус и стерилизацию – этот рецепт гарантирует, что ваше лечо благополучно простоит как в прохладном погребе, так и в обычной кладовке, радуя ярким вкусом в любое время года.
Вам понадобятся:
- Сочный сладкий перец – 3 кг (выбирайте сорта с толстой стенкой для более насыщенного вкуса)
- Спелые мясистые помидоры – 3 кг (отдайте предпочтение сладким сортам)
- Соль – 2 столовые ложки (без горки)
- Сахар – 1 стакан (250 мл) (регулируйте по вкусу, в зависимости от сладости помидоров)
- Растительное масло – 1 стакан (рафинированное, без запаха)
Подготовка – залог успеха!
- Помидоры: Тщательно вымойте помидоры, удалите плодоножки и разрежьте на четвертинки. Превратите их в однородное пюре с помощью погружного блендера или мясорубки. Чем мельче будет пюре, тем нежнее получится консистенция лечо.
- Перец: Вымойте сладкий перец, удалите плодоножки и семена. Нарежьте перец тонкими ломтиками, толщиной около 1 см. Форма нарезки – дело вкуса, можно нарезать и кубиками, но ломтики выглядят более эффектно.
Волшебство приготовления:
- В большую кастрюлю с толстым дном (объёмом не менее 7 литров) вылейте томатное пюре, добавьте нарезанный перец, соль, сахар и растительное масло.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и, регулярно помешивая, доведите смесь до кипения. Важно следить, чтобы лечо не пригорело ко дну.
- После закипания убавьте огонь до слабого и варите лечо в течение 15-20 минут, периодически помешивая. Перец должен стать мягким, но не развариться.
Консервирование – сохраняем вкус лета!
- Подготовьте банки и крышки: тщательно вымойте их с содой и простерилизуйте любым удобным способом (в духовке, над паром или в микроволновке). Крышки прокипятите в течение нескольких минут.
- Горячее лечо разлейте по стерильным банкам, стараясь не оставлять воздушных пузырей.
- Плотно закройте банки стерильными крышками, переверните их вверх дном и накройте теплым одеялом или полотенцем.
- Оставьте банки в таком положении до полного остывания (примерно 12-24 часа).
Наслаждайтесь зимой вкусом лета!
Остывшее лечо можно хранить в кладовке или погребе. Открытая банка лечо хранится в холодильнике. Это вкусное и ароматное блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру, мясу или птице, пишет портал arkhangelsk-news.ru.
Читайте также:
- Большие деньги и новая работа: Василиса Володина указала на единственный знак, чья жизнь круто преобразится с 3 сентября
- Сбудутся все мечты: Тамара Глоба назвала 3 знака, чьи желания осуществятся в начале сентября
- Просто взбиваем и запекаем: готовим невероятно сочный сырный пирог за 30 минут
- Когда пятый - лишний: как одинокая мама с двумя детьми испортила поездку в поезде всем соседям по купе
- Моя жена всегда ездила в один и тот же отель Египта. Теперь я понял почему и к кому