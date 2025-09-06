Логотип новостного портала Прогород
Легкое и вкусное лечо на зиму: без уксуса и стерилизации — рассказываю. как его приготовить

Предлагаем вам рецепт классического балканского лечо из сочных перцев и спелых помидоров, который позволит сохранить вкус лета без лишних хлопот. Забудьте про уксус и стерилизацию – этот рецепт гарантирует, что ваше лечо благополучно простоит как в прохладном погребе, так и в обычной кладовке, радуя ярким вкусом в любое время года.

Вам понадобятся:

  • Сочный сладкий перец – 3 кг (выбирайте сорта с толстой стенкой для более насыщенного вкуса)
  • Спелые мясистые помидоры – 3 кг (отдайте предпочтение сладким сортам)
  • Соль – 2 столовые ложки (без горки)
  • Сахар – 1 стакан (250 мл) (регулируйте по вкусу, в зависимости от сладости помидоров)
  • Растительное масло – 1 стакан (рафинированное, без запаха)

Подготовка – залог успеха!

  1. Помидоры: Тщательно вымойте помидоры, удалите плодоножки и разрежьте на четвертинки. Превратите их в однородное пюре с помощью погружного блендера или мясорубки. Чем мельче будет пюре, тем нежнее получится консистенция лечо.
  2. Перец: Вымойте сладкий перец, удалите плодоножки и семена. Нарежьте перец тонкими ломтиками, толщиной около 1 см. Форма нарезки – дело вкуса, можно нарезать и кубиками, но ломтики выглядят более эффектно.

Волшебство приготовления:

  1. В большую кастрюлю с толстым дном (объёмом не менее 7 литров) вылейте томатное пюре, добавьте нарезанный перец, соль, сахар и растительное масло.
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, регулярно помешивая, доведите смесь до кипения. Важно следить, чтобы лечо не пригорело ко дну.
  3. После закипания убавьте огонь до слабого и варите лечо в течение 15-20 минут, периодически помешивая. Перец должен стать мягким, но не развариться.

Консервирование – сохраняем вкус лета!

  1. Подготовьте банки и крышки: тщательно вымойте их с содой и простерилизуйте любым удобным способом (в духовке, над паром или в микроволновке). Крышки прокипятите в течение нескольких минут.
  2. Горячее лечо разлейте по стерильным банкам, стараясь не оставлять воздушных пузырей.
  3. Плотно закройте банки стерильными крышками, переверните их вверх дном и накройте теплым одеялом или полотенцем.
  4. Оставьте банки в таком положении до полного остывания (примерно 12-24 часа).

Наслаждайтесь зимой вкусом лета!

Остывшее лечо можно хранить в кладовке или погребе. Открытая банка лечо хранится в холодильнике. Это вкусное и ароматное блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру, мясу или птице, пишет портал arkhangelsk-news.ru.

