7 слов, в которые многие упорно добавляют лишнюю букву, а ее там быть не должно

Часто мы, сами того не замечая, добавляем в слова лишние буквы и звуки, искажая их правильное звучание и написание. Это не только портит впечатление от нашей речи, но и вредит самому языку. Давайте разберем самые распространенные ошибки и запомним правильные варианты.

1. Эскалатор:

  • Ошибка: "ЭКСкалатор".
  • Правильно: Эскалатор.
  • Происхождение: Английское "escalator" от латинского "scala" (лестница).
  • Запоминалка: "Э(та)СКАЛА(лестница)ТОР(опится)"

2. Грейпфрут:

  • Ошибки: "Грейпфрукт", "Грейфрукт", "ГрейКфрукт".
  • Правильно: Грейпфрут.
  • Происхождение: Английское "grape" (виноград) + "fruit" (фрукт).
  • Почему "виноградный фрукт"? Плоды грейпфрута растут кистями, похожими на виноград.

3. Юрисконсульт:

  • Ошибка: "ЮрисТконсульт".
  • Правильно: Юрисконсульт.
  • Происхождение: Немецкое "Jurisconsultus".
  • Факт: "Юрист-консультант" – должность, синоним "юрисконсульта".

4. Гран-при:

  • Ошибки: "Гранд-при", "Грант-при".
  • Правильно: Гран-при.
  • Происхождение: Французское "Grand Prix" (большой приз).
  • Важно: Буква "D" во французском слове не читается, поэтому и в русском языке она не нужна.

5. Яства:

  • Ошибка: "Явства".
  • Правильно: Яства.
  • Происхождение: От глагола "ясти" (есть, кушать).
  • Запоминалка: Как и в словах "ясти" и "есть", в "яствах" нет "В" после первой гласной.

6. Пертурбации:

  • Ошибки: "Перетурбации", "Перетрубации", "Перитрубации", "Перитурбации".
  • Правильно: Пертурбации.
  • Происхождение: Латинское "perturbatio": "per" (в течение, через, сквозь) + "turbatio" (смятение, беспорядок).
  • Почему не "ПЕРЕ-"? В латинском оригинале нет приставки "pere".

7. Благословение:

  • Ошибка: "БлагословАвЛение".
  • Правильно: Благословение.
  • Состав: Благо (добро) + слово (речь) = благое слово / напутствие.
  • Запоминалка: В слове только одно "Л", входящее в состав корня "слов".

Избавляясь от этих распространенных ошибок, мы делаем нашу речь более грамотной, красивой и выразительной!

Источник: Татьяна Кузнецова | Говорим грамотно и уверенно!

