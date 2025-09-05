7 слов, в которые многие упорно добавляют лишнюю букву, а ее там быть не должно

Часто мы, сами того не замечая, добавляем в слова лишние буквы и звуки, искажая их правильное звучание и написание. Это не только портит впечатление от нашей речи, но и вредит самому языку. Давайте разберем самые распространенные ошибки и запомним правильные варианты.

1. Эскалатор: