7 слов, в которые многие упорно добавляют лишнюю букву, а ее там быть не должно

Часто мы, сами того не замечая, добавляем в слова лишние буквы и звуки, искажая их правильное звучание и написание. Это не только портит впечатление от нашей речи, но и вредит самому языку. Давайте разберем самые распространенные ошибки и запомним правильные варианты.
1. Эскалатор:
- Ошибка: "ЭКСкалатор".
- Правильно: Эскалатор.
- Происхождение: Английское "escalator" от латинского "scala" (лестница).
- Запоминалка: "Э(та)СКАЛА(лестница)ТОР(опится)"
2. Грейпфрут:
- Ошибки: "Грейпфрукт", "Грейфрукт", "ГрейКфрукт".
- Правильно: Грейпфрут.
- Происхождение: Английское "grape" (виноград) + "fruit" (фрукт).
- Почему "виноградный фрукт"? Плоды грейпфрута растут кистями, похожими на виноград.
3. Юрисконсульт:
- Ошибка: "ЮрисТконсульт".
- Правильно: Юрисконсульт.
- Происхождение: Немецкое "Jurisconsultus".
- Факт: "Юрист-консультант" – должность, синоним "юрисконсульта".
4. Гран-при:
- Ошибки: "Гранд-при", "Грант-при".
- Правильно: Гран-при.
- Происхождение: Французское "Grand Prix" (большой приз).
- Важно: Буква "D" во французском слове не читается, поэтому и в русском языке она не нужна.
5. Яства:
- Ошибка: "Явства".
- Правильно: Яства.
- Происхождение: От глагола "ясти" (есть, кушать).
- Запоминалка: Как и в словах "ясти" и "есть", в "яствах" нет "В" после первой гласной.
6. Пертурбации:
- Ошибки: "Перетурбации", "Перетрубации", "Перитрубации", "Перитурбации".
- Правильно: Пертурбации.
- Происхождение: Латинское "perturbatio": "per" (в течение, через, сквозь) + "turbatio" (смятение, беспорядок).
- Почему не "ПЕРЕ-"? В латинском оригинале нет приставки "pere".
7. Благословение:
- Ошибка: "БлагословАвЛение".
- Правильно: Благословение.
- Состав: Благо (добро) + слово (речь) = благое слово / напутствие.
- Запоминалка: В слове только одно "Л", входящее в состав корня "слов".
Избавляясь от этих распространенных ошибок, мы делаем нашу речь более грамотной, красивой и выразительной!
