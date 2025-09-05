Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Вне трендов: 6 вариантов маникюра, которые всегда выглядят "дорого"

Вне трендов: 6 вариантов маникюра, которые всегда выглядят "дорого"freepik.com

Ухоженные руки – визитная карточка стильной женщины. В этом сезоне важно учитывать не только цвет лака, но и форму ногтей, а также финишное покрытие. Разберем, какие ногти сейчас в тренде, какие оттенки выбрать для осени, и жив ли еще нейл-арт.

Самые Элегантные Формы Ногтей:

  • Мягкий Квадрат: Бессмертная классика, выглядит "дорого" и подходит как для коротких, так и для длинных пальцев. Универсальная форма, которую многие любят и носят.
  • Овал: Визуально удлиняет пальцы и придает рукам изящество.

Главные Маникюрные Тренды Осени:

  1. No-nicure (Маникюр без Маникюра): Максимальная Естественность и Ухоженность

  • Принцип – улучшить внешний вид, не меняя его кардинально. Отказ от яркого лака в пользу естественного вида. Важно, чтобы руки, ногти и кутикула выглядели максимально ухоженно.
  • Рекомендации: Обращайте внимание на естественную форму кутикулы (мягкий квадрат или овал) и повторяйте ее в форме ногтей. Прекрасное дополнение наряду в стиле "тихая роскошь".

  • Французский Маникюр: Вечная Классика в Новых Интерпретациях

    • Микрофренч: Тончайший цветной кончик (зеленый, розовый, голубой, сиреневый, красный) на нюдовой базе. Можно использовать один цвет или несколько. Лучше всего смотрится на коротких и средних ногтях с овальной или мягкой квадратной формой. Можно выложить "полумесяц" глиттером или добавить элементы дизайна.
    • Френч Наоборот (Перевернутый Френч): "Полумесяц" у основания ногтя. Будьте осторожны с синими и фиолетовыми оттенками, чтобы они не выглядели как синяки.
    • Ванильный Френч: Спокойствие и незаметность. Нюдовый лак для покрытия "кончиков", поверх которого наносится полупрозрачная нюдовая база. Прекрасный вариант для длинных ногтей.
    • Френч-Омбре: Градиентный маникюр из двух цветов (например, розовая нюдовая основа, переходящая в белый кончик). Визуально делает руки более утонченными. Для ярких образов – цветной френч-омбре (от светлого оттенка у основания к более насыщенному цвету на кончике).
    • Двойной Френч: Несколько полосок разной толщины. Количество и расположение полосок на ваш вкус.

  • Правильный Красный: Беспроигрышная Классика

    • Чистый алый оттенок подходит всем. Выбирайте оттенок красного, основываясь на своем цветотипе (холодные оттенки – для дам с синим подтоном кожи, теплые – для обладательниц желтого подтона). Важно поддержать красный акцент на ногтях красным акцентом на губах.
    • В однотонном покрытии смотрится эффектнее всего. Матовое покрытие вновь в моде.

  • Небанальный Нюд: Минимализм с Изюминкой

    • Забудьте об избитых нюдовых оттенках. Выбирайте оттенки ванили или карамели. Идеальная форма для такого маникюра - миндаль или овал.
    • Оттенки: Розовато-персиковый лак, "ангельский" дизайн (полупрозрачное покрытие с мелкими сверкающими частичками), "кокосовое молоко" (белый цвет, полностью перекрывающий ноготь или создающий полупрозрачную "вуаль"), покрытие - строго глянцевое.

  • Микродизайн: Минималистичный Нейл-Арт для Настроения

    • Принцип: Рисунок занимает лишь небольшую часть ногтя. Рисунок наносится на базу, максимально приближенную к тону ногтевой пластины. Цветной лак лучше не использовать.
    • Точки: Маленькая точка контрастным лаком у основания ногтя (ровно посередине). Прекрасно смотрится на коротких ногтях, покрытых прозрачной базой.
    • Цветы: Цветы на прозрачной базе. Выбор и расположение цветов - по настроению.

  • Темные Лаки: Дерзкая Классика для Холодного Времени Года

    • Требуют безупречной формы и покрытия без изъянов. Лучше всего смотрятся на коротких ногтях. Готический стиль в тренде.
    • Альтернативы черному:
      • Коричневый (шоколад, кофе, какао): Выглядят "сложнее" и дороже черного. Сочетаются с коричневой, оливковой и бордовой одеждой.
      • Мягкий Синий: Спокойные оттенки средней насыщенности. Избегайте шиммеров и блесток. Овальная форма идеальна.
      • Сливовый: Заметный, но спокойный, без претензий.
      • Вишневый: Всегда в моде осенью. Смотрится благородно и дорого. Блестящий финиш в однотонном покрытии.

    • Следуйте этим советам, и ваши руки всегда будут выглядеть ухоженно и стильно!

    Источник: Александра Бадова

    Читайте также:

     

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости