Замиокулькас оживет, если соблюдать 5 условий: справится каждый, но знают не все

Во время командировки я столкнулся с удивительным зрелищем: целых 18 замиокулькасов в одном отеле! Эти популярные "долларовые деревья" должны были бы радовать глаз, но их состояние оставляло желать лучшего. Почему так? Давайте разберемся в пяти основных ошибках содержания замиокулькаса, которые, увы, были допущены в этом отеле.

Замиокулькас – растение с клубневой корневой системой, которая не разрастается стремительно. Большой горшок для него – это не просто излишество, а причина замедления роста. В первую очередь, растение направит силы на наращивание клубней, а не на развитие зелёной массы.

К счастью, в отеле с этим не было проблем: клубни замиокулькасов были посажены неглубоко, а в некоторых случаях даже немного выступали над поверхностью грунта.

Многие начинающие цветоводы сажают замиокулькас глубже, надеясь, что так листья будут лучше стоять. Но это ошибка! Глубокая посадка приводит к застою влаги вокруг клубней и, как следствие, к гниению.

Решение: Если листья разваливаются в стороны, лучше связать растение или поставить круговые опоры, вместо того, чтобы заглублять посадку.

3. Неправильный Полив: Лучше Недолить, Чем Перелить

Замиокулькас – суккулент, способный долгое время обходиться без воды. Переувлажнение для него губительно.

Совет: Определите оптимальный период полива опытным путем. Хорошо полейте растение и ждите появления первых морщинок на листьях возле клубней. Полученное количество дней уменьшите на 1-2 – это и будет нужный интервал для вашего замиокулькаса.

4. Неправильный Грунт: Рыхлость и Непитательность – Ключ к Успеху

Замиокулькас неприхотлив и может расти в разных субстратах. Однако идеальный грунт для него – рыхлый и непитательный, с минимальным содержанием торфа и большим количеством разрыхлителей.

Бонус: В отличие от других суккулентов, в грунт для замиокулькаса можно добавить долгоиграющие удобрения для стимуляции роста новых листьев.

5. Размещение в Помещении: Свет – Источник Жизни

Замиокулькас теневынослив, но не тенелюбив. Чем меньше света он получает, тем более слабые листья будет выпускать.

В отеле эта проблема была очевидна: растения у окон росли более или менее нормально, а те, что находились в глубине помещения (без естественного освещения), имели хилые, поникшие листья.

Важно: Замиокулькас равнодушен к влажности воздуха, поэтому не стоит размещать его рядом с увлажнителем.

И еще один важный момент: Своевременная Пересадка!

В некоторых случаях было заметно, что растения не пересаживали очень давно. Отростки клубней, вылезающие на поверхность грунта, выглядят неаккуратно.

Вывод:

Следуя этим простым правилам, можно избежать распространенных ошибок в уходе за замиокулькасом и обеспечить ему долгую и здоровую жизнь. Помните: "долларовое дерево" требует внимания, но не терпит излишеств!

Источник: Антон - цветочник

