Вкус, который ищут в грузинских ресторанах. Готовим салат "Рассвет" дома из простых продуктов

Грузинский салат "Рассвет" – это настоящий кулинарный шедевр, где гармонично переплетаются сочные ингредиенты, создавая богатую палитру вкусов и текстур. Нежное куриное филе, кисло-сладкие маринованные огурчики, сладкая морковь, мягкие яйца и солоноватый сыр – вместе они образуют поистине незабываемое сочетание. Салат получается очень сытным, поэтому он может служить как самостоятельным блюдом, так и отличным дополнением к основному обеду или ужину.

В чем секрет вкуса салата «Рассвет»?

  • Нежное куриное филе: Обеспечивает основу салата, добавляя ему мягкости и сытности.
  • Маринованные огурцы: Привносят приятную кислинку и освежающий хруст, контрастируя с другими ингредиентами.
  • Сочная морковь: Добавляет сладость и яркость, делая салат не только вкусным, но и красивым.
  • Куриные яйца: Смягчают вкус салата, делая его более нежным и однородным.
  • Твердый сыр: Придает салату солоноватые нотки и пикантность.
  • Красная фасоль: Обогащает салат белком и добавляет ему текстуры.

Приготовление салата «Рассвет» в домашних условиях:

Легко удивить гостей и близких – приготовить салат, который ничем не будет отличаться от ресторанного!

Ингредиенты:

  • Куриное филе (отварное) – 300 г;
  • Маринованные огурцы – 5 шт.;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Яйца (отварные) – 4 шт.;
  • Твердый сыр – 100 г;
  • Красная фасоль (консервированная или отварная) – 350 г;
  • Майонез – 3 ст.л.;
  • Соль – по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Отварное куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
  2. Маринованные огурцы нарежьте четверть кольцами.
  3. Морковь очистите и натрите на крупной терке.
  4. Отварные яйца нарежьте мелким кубиком.
  5. Сыр нарежьте также мелким кубиком.
  6. В салатнике смешайте куриное филе, маринованные огурцы, морковь и яйца.
  7. Добавьте сыр и красную фасоль.
  8. Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу и тщательно перемешайте.

Салат "Рассвет" готов! Наслаждайтесь невероятным вкусом и ароматом грузинской кухни, приготовленным своими руками, пишет souspark.ru.

