Вкус, который ищут в грузинских ресторанах. Готовим салат "Рассвет" дома из простых продуктов
- 07:05 5 сентября
- Служба новостей
Грузинский салат "Рассвет" – это настоящий кулинарный шедевр, где гармонично переплетаются сочные ингредиенты, создавая богатую палитру вкусов и текстур. Нежное куриное филе, кисло-сладкие маринованные огурчики, сладкая морковь, мягкие яйца и солоноватый сыр – вместе они образуют поистине незабываемое сочетание. Салат получается очень сытным, поэтому он может служить как самостоятельным блюдом, так и отличным дополнением к основному обеду или ужину.
В чем секрет вкуса салата «Рассвет»?
- Нежное куриное филе: Обеспечивает основу салата, добавляя ему мягкости и сытности.
- Маринованные огурцы: Привносят приятную кислинку и освежающий хруст, контрастируя с другими ингредиентами.
- Сочная морковь: Добавляет сладость и яркость, делая салат не только вкусным, но и красивым.
- Куриные яйца: Смягчают вкус салата, делая его более нежным и однородным.
- Твердый сыр: Придает салату солоноватые нотки и пикантность.
- Красная фасоль: Обогащает салат белком и добавляет ему текстуры.
Приготовление салата «Рассвет» в домашних условиях:
Легко удивить гостей и близких – приготовить салат, который ничем не будет отличаться от ресторанного!
Ингредиенты:
- Куриное филе (отварное) – 300 г;
- Маринованные огурцы – 5 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Яйца (отварные) – 4 шт.;
- Твердый сыр – 100 г;
- Красная фасоль (консервированная или отварная) – 350 г;
- Майонез – 3 ст.л.;
- Соль – по вкусу.
Пошаговый процесс приготовления:
- Отварное куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
- Маринованные огурцы нарежьте четверть кольцами.
- Морковь очистите и натрите на крупной терке.
- Отварные яйца нарежьте мелким кубиком.
- Сыр нарежьте также мелким кубиком.
- В салатнике смешайте куриное филе, маринованные огурцы, морковь и яйца.
- Добавьте сыр и красную фасоль.
- Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу и тщательно перемешайте.
Салат "Рассвет" готов! Наслаждайтесь невероятным вкусом и ароматом грузинской кухни, приготовленным своими руками, пишет souspark.ru.
