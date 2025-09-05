Остановились в доме японца: три детали быта, из-за которых хотелось сбежать на следующий день

В Киото, в сердце традиционной Японии, была предпринята попытка пожить как местные. Рассматривая варианты размещения, выбор пал на традиционный японский дом, найденный после долгих поисков и с прекрасными отзывами. Локация сулила удобство, возможность арендовать велосипеды и исследовать город, а надежда на общение с хозяином-японцем – погружение в культуру изнутри.

Мечта окунуться в аутентичную японскую культуру, остановившись в традиционном доме, обернулась не совсем тем, что ожидалось. Восторженные отзывы других путешественников создали завышенные ожидания, и столкновение с реальностью оказалось несколько обескураживающим.

Однако, с самого начала что-то пошло не так. Хозяин встретил гостей неприветливо, словно они попали в дом строгих правил, где нужно было постоянно оглядываться, чтобы не нарушить негласные предписания. Сдержанный и немногословный в начале, он вдруг заговорил на прекрасном английском, когда дело дошло до объяснения правил проживания.

Первое, что бросилось в глаза – правила гигиены. Передвигаться по дому разрешалось босиком или в чужих тапочках. Этот момент вызвал некоторое смущение, но пришлось адаптироваться, разделив носки на "комнатные" и "общего пользования". Отдельного внимания заслуживали тапочки в туалете – вьетнамки на платформе, предназначенные для общего пользования.

Опасения насчет гигиены, к сожалению, подтвердились, когда из поездки был привезен неприятный сувенир – бородавка, вероятно, подхваченная в одном из популярных онсенов. Теперь посещение онсенов, где люди сидят голыми на стульях, не всегда утруждаясь их ополаскиванием, вызывало стойкое отвращение.

Но главным разочарованием оказалась комната. Спать на татами и футоне оказалось не так романтично, как представлялось. Комфортный сон был забыт, простыни постоянно сползали, а обниматься было неудобно из-за щелей между матами.

Звукоизоляция оставляла желать лучшего. Стены были настолько тонкими, что было слышно каждое слово, произнесенное внизу. А еще дом странно вибрировал, когда кто-то ходил по комнате или спускался по лестнице.

Комната, обставленная в духе минимализма, с неудобными стульями, заставила пересмотреть свои взгляды на этот стиль. Во время онлайн-урока, сидя на жестком стуле, приходилось бороться с желанием сбежать. А заснувший и храпящий на футоне супруг лишь добавлял абсурда в происходящее.

Желание сбежать из этого дома возникло уже на второй день, несмотря на потерю денег. Однако, взвесив все "за" и "против", было решено остаться, чтобы не тратить драгоценное время, ведь в Киото было так много интересного.

Три дня, проведенные в этом традиционном доме, оставили ощущение разбитости. Переезд в обычный японский отель стал настоящим спасением и возвращением к комфорту.

Этот опыт показал, что не все, что кажется привлекательным на картинке, таковым является в реальности. И иногда лучше остановиться в обычном отеле, чем пытаться окунуться в культуру через сомнительный быт, пишет автор дзен-канала тут вам не там.

