Инженеры Geely, Chery и Haval не стали скрывать, каков реальный срок службы их автомобилей

Покупая автомобиль, большинство из нас фокусируется на цене, комплектации и дизайне. Однако существует еще один, не менее важный параметр, который часто упускается из виду – срок службы. Это не рекламный трюк и не синоним гарантии. Это юридически закрепленный период, в течение которого производитель обязан обеспечивать наличие запасных частей, программного обеспечения и технической поддержки. И вот китайские автомобильные бренды, такие как Geely, Chery и Haval, начали открыто заявлять, на какой срок рассчитаны их модели. Это серьезный сигнал: они пришли всерьез и надолго.

Chery, один из наиболее динамично развивающихся брендов на российском рынке, делает акцент на долговечность своих автомобилей. Официально заявленный срок службы составляет 7 лет или 200 тысяч километров пробега. Эта цифра не случайна: она коррелирует с программой постгарантийной поддержки. Это означает, что даже после окончания стандартной трехлетней гарантии, дилеры Chery могут предложить владельцу так называемый "ремонт доброй воли". В определенных ситуациях, когда неисправность обусловлена заводским браком или уязвимостью конкретного узла, производитель готов взять на себя частичное или даже полное покрытие расходов на ремонт.

Подобный подход формирует доверие к бренду. Он демонстрирует, что производитель не просто стремится продать автомобиль, а готов поддерживать своего клиента на протяжении всего срока эксплуатации.

Geely: консервативные, но честные цифры

Geely, производитель таких популярных моделей, как Coolray и Emgrand, придерживается более сдержанной позиции. В руководстве по эксплуатации Emgrand указан срок службы 5 лет или 200 тысяч километров. Вероятно, эти параметры применимы и к другим моделям бренда. Важно отметить, что гарантия Geely также составляет 5 лет, но ограничивается пробегом в 150 тысяч километров.

Фактически, Geely устанавливает четкий временной ориентир. По истечении пяти лет производитель снимает с себя юридическую ответственность за поддержание автомобиля, хотя дилерские центры, как правило, продолжают обслуживать эти машины. Geely как бы устанавливает минимальный порог надежности, а дальнейшая судьба автомобиля зависит от его владельца и возможностей дилерской сети.

Haval: без привязки к пробегу

Haval выбрал свой, отличный от других, путь. В технических документах к своим моделям компания указывает срок службы 6 лет, без ограничений по пробегу. Это достаточно смелое заявление, свидетельствующее об уверенность в ресурсе силовых агрегатов, трансмиссии и общей надежности конструкции. Haval как бы подчеркивает: "Неважно, сколько километров вы проедете, мы будем обслуживать ваш автомобиль в течение шести лет".

Стандартная гарантия Haval остается в привычном формате – 3 года или 150 000 км пробега, плюс двухлетняя программа постгарантийной поддержки. Такая стратегия позволяет снизить риски в первые годы эксплуатации и одновременно сохранить лояльность клиентов в долгосрочной перспективе.

Что это означает для вас, как для владельца?

Заявленный срок службы – это не приговор автомобилю. По его истечении машина не становится "нелегальной" или непригодной для дальнейшей эксплуатации. Она продолжает ездить, как и прежде. Однако в этой точке вступают в силу юридические тонкости.

Производитель получает право прекратить выпуск оригинальных запасных частей, сократить количество сервисных центров, прекратить выпуск обновлений программного обеспечения. В теории, дилер может отказаться от ремонта, ссылаясь на то, что данная модель снята с поддержки.

В реальной жизни такое случается редко. Популярные модели, такие как Haval F7 или Geely Coolray, генерируют стабильный доход для дилеров за счет сервисного обслуживания и продаж запасных частей. Поэтому поддержка этих автомобилей продолжается и после истечения срока службы. Производителю невыгодно, чтобы клиенты обращались в неофициальные сервисные центры или приобретали неоригинальные запчасти.

Ресурс автомобиля – в ваших руках

Важно понимать: заявленный срок службы – это не прогноз на поломку, а юридическое обязательство производителя. Фактический срок эксплуатации автомобиля зависит от целого ряда факторов: качества обслуживания, стиля вождения, условий эксплуатации, климатических условий и, безусловно, качества используемого топлива.

Китайские бренды, активно инвестирующие в локализацию производства и расширение сервисной сети, демонстрируют свою зрелость. Они перестают быть "дешевой альтернативой" и становятся полноправными игроками на рынке. А открытость в вопросах срока службы автомобилей является еще одним шагом к укреплению доверия со стороны потребителей.

Помните об этом, выбирая автомобиль: цифры в техническом паспорте важны, но еще важнее то, как вы будете заботиться о своей машине.

Источник: usolie.info

