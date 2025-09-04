Немки этим гордятся, россиянки - стыдятся: 4 вещи, которые позволяют себе женщины в Германии и не понимают в России

В чем же заключаются эти отличия? Важно разобраться, чтобы не поддаваться стереотипам и взглянуть на немецких женщин объективно.

В русскоязычном интернете часто можно встретить пренебрежительные отзывы о немецких женщинах: "Страшные, безвкусно одетые, распущенные, хамоватые и хозяйки никакие. Не то, что наши!" Подобные высказывания полны предрассудков, однако в них есть и доля правды: немецкие женщины действительно отличаются от россиянок, как внешне, так и в поведении.

1. Им абсолютно все равно, что вы думаете об их внешности.

Многие россияне считают немок непривлекательными. Однако дело не столько во внешних данных, сколько в отношении немок к своей внешности. В отличие от россиянок, они не стремятся во что бы то ни стало понравиться мужчинам и формируют свой образ, исходя из собственных предпочтений и убеждений.

Нередко можно услышать, что немки выглядят небрежно, как будто не задумываются о своем внешнем виде. Но за этим стоит целая философия: комфорт и экологичность. Немки предпочитают носить удобную, непринужденную одежду, которая не требует особых усилий и прослужит долго.

Более того, они считают, что нет смысла притворяться тем, кем вы не являетесь. Одежда и косметика для них – это возможность выразить себя, а не подогнать свою внешность под навязанные кем-то стандарты красоты. Они принимают себя такими, какие есть, и не стесняются демонстрировать свою индивидуальность.

2. Одиночество их не пугает.

В российском обществе до сих пор сильны стереотипы о том, что женщина должна обязательно выйти замуж и родить детей. Однако немецкие женщины не стремятся к этому во что бы то ни стало. Они придерживаются принципа: "Уж лучше быть одной, чем вместе с кем попало".

Немки задумываются о создании семьи ближе к тридцати годам, когда уже получили образование, сделали карьеру и достигли определенного уровня материального благополучия. К потенциальному партнеру они предъявляют высокие требования. Например, согласно исследованиям, многие немки согласятся пойти на первое свидание только с мужчиной, у которого есть собственная недвижимость и автомобиль.

При этом женщины не спешат заводить детей. Наличие домашнего питомца, особенно собаки, для них куда важнее.

3. Домашние обязанности они делят поровну.

Немецкие женщины долго боролись за равноправие с мужчинами. Теперь они не позволяют ущемлять себя ни в чем. Они считают нормальным платить за себя на свидании и делят с партнером все расходы, в том числе и после свадьбы.

Домашние обязанности также делятся поровну, даже если женщина находится в декрете или становится домохозяйкой. Немецкие мужчины наравне с женами готовят, убирают дом, ходят за покупками и занимаются воспитанием детей.

Нередко пары устанавливают очередность: кто, в какие дни и что будет делать. И немка даже пальцем не пошевелит, если в день "дежурства" мужчины что-то идет не так. Договор – превыше всего.

4. Загорать топлес – это нормально.

В российском обществе подобное поведение часто осуждается. Однако в Германии это проявление принципов FKK ("культуры свободного тела" или "культуры обнаженной натуры").

Это движение зародилось в конце 19-го – начале 20-го веков и призывает к возвращению к природе, употреблению только натуральных продуктов, отказу от мяса и одежды.

В своем современном виде FKK сформировалось в ГДР, где это было способом бросить вызов пуританской морали социалистического общества.

Сегодня натуризм в Германии по-прежнему популярен и привлекает к себе людей разного возраста.

Подводя итог, можно сказать, что стереотипы о немецких женщинах не всегда соответствуют действительности. Они – личности, которые ценят свободу, комфорт, равноправие и не стремятся подстраиваться под чужие ожидания. Возможно, именно в этом и заключается их истинная красота.

Источник: Одна в чужом городе I О путешествиях и не только

