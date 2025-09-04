Сахарные помидоры на зиму. Рассол настолько вкусный, что его пьют ложками: проверенный рецепт
- 00:20 5 сентября
- Служба новостей
Маринованные помидоры – это классика домашнего консервирования, передающаяся из поколения в поколение. Яркие, кисло-сладкие, они как будто вбирают в себя солнечное лето, чтобы радовать нас своим вкусом в холодные зимние дни.
Маринование овощей – это древний способ сохранения продуктов. Когда-то, еще до изобретения холодильников, это был единственный способ запастись овощами на зиму. Первые рецепты маринадов появились в Восточной Европе и Азии, где люди научились использовать соль, уксус и специи для защиты продуктов от порчи.
Когда в XVI-XVII веках в Европу попали помидоры, их сразу же стали мариновать. Так появился один из самых любимых видов зимних заготовок.
Сегодня маринованные помидоры – это не просто способ сохранения овощей, а любимая закуска, отличное дополнение к мясу и жареной картошечке, а также яркий ингредиент для салатов и гарниров.
Приготовьте и вы эту вкусную и полезную заготовку!
Ингредиенты:
- Помидоры (сколько поместится в банки)
- Вода – 1 литр
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Уксус 9% – 4 ст.л.
- Лимонная кислота – 1 ч.л. (или по вкусу)
Приготовление:
- Подготовка банок: Тщательно вымойте банки и стерилизуйте их любым удобным способом (в духовке, над паром, в микроволновке). Крышки прокипятите в течение 5-10 минут.
- Укладываем помидоры: Плотно уложите помидоры в стерилизованные банки.
- Первая заливка: Залейте помидоры кипятком до самого верха. Накройте банки крышками, оберните полотенцем и оставьте на 20-25 минут, чтобы помидоры прогрелись.
- Готовим маринад: Слейте воду из банок в большую кастрюлю. Долейте воды до нужного объема (1 литр). Добавьте соль и сахар. Доведите маринад до кипения, постоянно помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились.
- Финальный штрих: Добавьте в кипящий маринад уксус или лимонную кислоту по вкусу (пробуйте, чтобы маринад был достаточно кислым).
- Вторая заливка и закатка: Разлейте кипящий маринад по банкам с помидорами, чтобы он полностью покрывал помидоры. Быстро закройте банки стерилизованными крышками и закатайте их ключом для консервирования.
- Охлаждение: Переверните банки дном вверх, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Это поможет создать дополнительную герметичность и проверить качество закатки.
После полного остывания храните маринованные помидоры в прохладном темном месте.
Наслаждайтесь вкусными и ароматными помидорами, выращенными летом и заботливо заготовленными на зиму! Приятного аппетита!
