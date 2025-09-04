Логотип новостного портала Прогород
Сахарные помидоры на зиму. Рассол настолько вкусный, что его пьют ложками: проверенный рецепт

Маринованные помидоры – это классика домашнего консервирования, передающаяся из поколения в поколение. Яркие, кисло-сладкие, они как будто вбирают в себя солнечное лето, чтобы радовать нас своим вкусом в холодные зимние дни.

Маринование овощей – это древний способ сохранения продуктов. Когда-то, еще до изобретения холодильников, это был единственный способ запастись овощами на зиму. Первые рецепты маринадов появились в Восточной Европе и Азии, где люди научились использовать соль, уксус и специи для защиты продуктов от порчи.

Когда в XVI-XVII веках в Европу попали помидоры, их сразу же стали мариновать. Так появился один из самых любимых видов зимних заготовок.

Сегодня маринованные помидоры – это не просто способ сохранения овощей, а любимая закуска, отличное дополнение к мясу и жареной картошечке, а также яркий ингредиент для салатов и гарниров.

Приготовьте и вы эту вкусную и полезную заготовку!

Ингредиенты:

  • Помидоры (сколько поместится в банки)
  • Вода – 1 литр
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Уксус 9% – 4 ст.л.
  • Лимонная кислота – 1 ч.л. (или по вкусу)

Приготовление:

  1. Подготовка банок: Тщательно вымойте банки и стерилизуйте их любым удобным способом (в духовке, над паром, в микроволновке). Крышки прокипятите в течение 5-10 минут.
  2. Укладываем помидоры: Плотно уложите помидоры в стерилизованные банки.
  3. Первая заливка: Залейте помидоры кипятком до самого верха. Накройте банки крышками, оберните полотенцем и оставьте на 20-25 минут, чтобы помидоры прогрелись.
  4. Готовим маринад: Слейте воду из банок в большую кастрюлю. Долейте воды до нужного объема (1 литр). Добавьте соль и сахар. Доведите маринад до кипения, постоянно помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились.
  5. Финальный штрих: Добавьте в кипящий маринад уксус или лимонную кислоту по вкусу (пробуйте, чтобы маринад был достаточно кислым).
  6. Вторая заливка и закатка: Разлейте кипящий маринад по банкам с помидорами, чтобы он полностью покрывал помидоры. Быстро закройте банки стерилизованными крышками и закатайте их ключом для консервирования.
  7. Охлаждение: Переверните банки дном вверх, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Это поможет создать дополнительную герметичность и проверить качество закатки.

После полного остывания храните маринованные помидоры в прохладном темном месте.

Наслаждайтесь вкусными и ароматными помидорами, выращенными летом и заботливо заготовленными на зиму! Приятного аппетита!

