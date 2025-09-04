В начале девяностых эти песни были очень популярны, а сейчас про них совсем забыли
- 20:07 4 сентября
- Служба новостей
Предлагаем окунуться в ностальгию и вспомнить музыкальные тренды, которые 30 лет назад доносились из окон, автомобилей и переносных магнитол. Готовы проверить свою память и вспомнить, кто создавал саундтрек нашей юности?
Эта эпоха была наполнена разнообразными музыкальными направлениями – от ироничных и дерзких мотивов "Анонса" до проникновенных баллад "Электроклуба" и "Купе". Сегодня мы вытаскиваем из архивов 5 композиций, которые выдержали испытание временем и до сих пор вызывают теплые чувства.
Конечно, музыкальные вкусы у всех разные. Кто-то может скептически относиться к этим трекам, а кто-то – бережно хранит их в своей фонотеке. Но нельзя отрицать, что представленные композиции оставили яркий след в истории отечественной поп-музыки и заслуживают внимания даже спустя десятилетия.
Итак, пристегните ремни – мы отправляемся в музыкальное путешествие по волнам памяти!
1. "Купе": "Живу и помню" – гимн ностальгии и душевной теплоты.
Начнем наше путешествие в уютном "Купе". Помните рекламную кампанию этого альбома? Заплаканная девушка, вставляющая кассету в магнитофон… и начинает звучать эта проникновенная песня.
Музыка: Владимир Кулаковский, слова: Симон Осиашвили. Группа "Купе" была создана в 1990 году гитаристом "Электроклуба" Владимиром Кулаковским, после того как Игорь Салтыков и Ирина Аллегрова начали сольную карьеру. Кулаковский взял лучшие элементы "Электроклуба" и воплотил их в новом проекте. Год спустя к нему присоединился и солист "Электроклуба", восхитительный Василий Савченко.
Если вы, как и многие из нас, до сих пор "Живете и помните" те времена, ставьте лайк! Посмотрим, сколько нас – ценителей музыкальных шедевров 90-х.
2. "Империя": "Поезд на Ленинград" – ночной экспресс на дискотеку!
"Империя" – группа, ассоциирующаяся с одним, но зато каким хитом! Песню "Поезд на Ленинград" заказывали на дискотеках бесчисленное количество раз, и все понимали, о чем идет речь. Имя группы знали немногие, но этот трек был настоящим гимном танцполов.
Сегодня найти достоверную информацию об "Империи" – задача не из легких. Известно, что "Поезд на Ленинград" исполнял Дмитрий Жаворонков, который впоследствии работал звукорежиссером в кино. Он и сейчас занимается написанием музыки. На его странице "ВКонтакте" можно послушать новые работы. Рекомендуем!
Существует также версия, что Вадим Самойлов из "Агаты Кристи" приложил руку к созданию альбома с "Поездом".
Официальных клипов, к сожалению, не сохранилось, но в интернете можно найти множество каверов на эту песню. Вот одна из немногих концертных записей, сделанная в 1992 году на фестивале "Новая версия" в Лужниках, Москва.
Вспоминаем и подпеваем, друзья!
3. "Анонс": "Зина" – вызов советской эстраде и смелый юмор на грани!
"Анонс" – это настоящий прорыв в советской эстраде! Смело, порой глуповато, но зато весело и оригинально. Задолго до Филиппа Киркорова с его "Ты стебелек, я твой пестик", эти парни отжигали по полной программе и создавали запоминающиеся образы. Вспомните только: "Таня ест сосиски из резины, Света встала очередь за мылом, всех умнее оказалась Зина, на медовый месяц муж увез ее в Манилу". Вопрос, конечно, открытый, ездит ли кто-нибудь сейчас в Манилу на медовый месяц, но вот про сосиски из резины – это в точку! И таких юмористических зарисовок у "Анонса" было немало. Неудивительно, что их слушают до сих пор.
4. Игорь Селиверстов: многогранный талант и звезда 90-х.
Игорь Селиверстов – талантливый человек во всем! Он был ди-джеем, ведущим "Игорь` С Поп Шоу", сам пел, а позже занимался продвижением таких групп, как "Стрелки" и "Вирус". Он писал песни и стоял у истоков раскрутки Евгения Осина и даже Григория Лепса. В 2004 году Игорь получил звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
А мы помним его вот таким – ярким и харизматичным!
5. "Электронный мальчик": дискотека Перестройки и переосмысление западных хитов.
В 90-е годы по стране колесило множество подобных коллективов. По примеру "Ласкового мая" молодые парни открывали рты под фонограмму и кривлялись с микрофоном. И мало кто знал настоящих исполнителей.
Автором проекта "Электронный мальчик" был Андрей Быков, в основном составе выступали Андрей Кузьмин и Николай Теплов.
Ребята из Ижевска серьезно экспериментировали и назвали свой стиль "Диско перестройки". Идея была проста: перепевать зарубежные хиты на русском языке, используя танцевальные мотивы. У них даже были планы спеть с Дитером Боленом, но, к сожалению, что-то не сложилось.
На песню "Девочка" был снят профессиональный клип. Он получился очень художественным и романтичным. Только представьте: 1989 год, региональное телевидение Ижевска снимает огромными камерами, а в главной роли – "Мисс что-то там". Спасибо вам, ребята, за эту прекрасную ностальгию!
Популярность этих артистов осталась в прошлом. Сегодня их песни редко можно услышать на радио, разве что на ретро-станциях. Но те, кто помнит и любит эту музыку, бережно хранят ее в своих сердцах.
Источник: Новости с кассет
