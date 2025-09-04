Сидераты хоть осенью, хоть весной малоэффективны и даже вредны. Отказалась от них

Целых два-три года я экспериментировала с различными видами сидератов, но в итоге, потерпев неудачу, я забросила это дело. И сейчас я хочу поделиться своим опытом, объяснив, почему сидераты оказались не самым лучшим решением для моего региона – Западной Сибири, а именно Кузбасса, Кемерова.

Когда я впервые услышала о сидератах и их пользе для почвы, я загорелась желанием использовать их на своем участке. Идея органического земледелия, улучшения структуры почвы и обогащения ее питательными веществами без использования химических удобрений казалась мне просто великолепной.

В чем проблема сидератов? Дело в климате и не только.

Не случайно я подчеркнула свой регион выше. Дальнейший рассказ будет касаться именно условий короткого сибирского лета и особенностей почвы.

Недостаток времени: короткое лето против медленного роста

Основная проблема заключается в продолжительности теплого периода. У нас даже самые скорорастущие сидераты, такие как горчица и фацелия, попросту не успевают полноценно вырасти ни весной, до посадки основных культур, ни осенью, после сбора урожая. Лето у нас очень короткое и непредсказуемое.

Конечно, можно посеять сидераты после ранних культур, таких как лук и чеснок. Я так и делала. Но потом я задумалась: какой смысл выращивать сидераты небольшими клочками? Это попросту неэффективно.

Исходя из моего опыта, сидераты в Сибири могут быть эффективны только в двух случаях:

В теплицах: В закрытом грунте земля оттаивает раньше и остывает позже, что дает преимущество в несколько недель для роста сидератов. Это позволяет создать подобие севооборота и улучшить структуру почвы.

В закрытом грунте земля оттаивает раньше и остывает позже, что дает преимущество в несколько недель для роста сидератов. Это позволяет создать подобие севооборота и улучшить структуру почвы. На больших участках: Если у вас достаточно земли, вы можете позволить себе выделить целую половину под сидераты, а на другой выращивать овощи. Это дает возможность полноценно засеять участок сидератом и дать ему достаточно времени для роста.

Осторожно со злаками: проволочники и дернины

Из-за короткого теплого сезона мне приходилось высаживать рассаду картофеля, томатов и других культурных растений прямо сквозь взошедшие, но еще недостаточно выросшие сидераты.

Если горчицу и фацелию можно легко выдернуть или срубить, когда они начинают мешать, то со злаковыми все гораздо сложнее. У них мощная корневая система. При плотном посеве они образуют плотные дернины, которые создают серьезные проблемы при посадке и дальнейшем уходе за культурными растениями.

Но это еще не все. В корнях злаковых сидератов очень любит откладывать свои яйца жук-щелкун. Таким образом, вместо пользы мы получаем настоящую проблему – проволочников, заселившихся в почве на долгие годы, повреждающих корни картофеля и других овощей.

Просто срезать злаковые сидераты недостаточно, они быстро отрастают заново. Их необходимо тщательно измельчать и заделывать в почву, что требует дополнительных усилий.

Крестоцветные сидераты: привет, крестоцветные блошки!

Рапс и горчица, несомненно, полезные сидераты, но они также являются настоящим магнитом для крестоцветных блошек. Если посеять эти сидераты весной, а затем срезать их, то огромное количество вредителей обязательно переключится на ваши культурные растения.

Я столкнулась с этой проблемой на собственном опыте после посева рапса. Полчища оголодавших блошек грызли все подряд, даже листья смородины и укроп! Ущерб от этих вредителей был настолько велик, что я зареклась сажать крестоцветные сидераты весной.

Клевер: незваный гость в огороде

Я до сих пор не понимаю, кому пришло в голову рекомендовать клевер в качестве сидерата для огорода! Клевер не только легко рассеивается семенами, но и активно разрастается побегами, укореняясь в самых неожиданных местах. Однажды посадив клевер, вы будете вынуждены бороться с ним каждый год.

Он разрастается гораздо агрессивнее, чем злаковые сидераты, подавляя культурные растения. Его можно сажать только на отдельных участках и перепахивать землю вместе с ним. Но, к сожалению, многие садоводы подсевают клевер то к землянике, то к другим культурам, не понимая, что создают себе проблему на будущее.

Безусловно, клевер – отличный сидерат, принадлежащий к семейству бобовых и обогащающий землю азотом. Но его агрессивный рост нивелирует все преимущества.

Вынос влаги и питательных веществ весной: кому достанется урожай?

Сидераты – это не волшебные растения, питающиеся воздухом. Им, как и любым другим растениям, нужны вода и питательные вещества из почвы. Если земля сухая, дождей нет, сидераты просто не вырастут. Придется поливать, тратя драгоценную воду.

Но даже если сидератам хватает влаги после таяния снега, нет гарантии, что этой влаги хватит и культурным растениям, которые мы высаживаем после сидератов.

То же самое касается и питательных веществ. Сидераты забирают их из почвы. Да, они потом, перегнивая, вернут их обратно. Но это произойдет потом, а культурные растения мы сажаем сейчас, в уже обедневшую землю. И я сомневаюсь, что из сидератов в почву вернется 100% всего, что они вынесли, особенно если их не заделывать в почву, а использовать в качестве мульчи.

Я просто срезала сидераты и оставляла их в междурядьях. В большинстве случаев они не перегнивали, а засыхали, превращаясь в труху и разлетаясь по ветру. Таким образом, пользы от них было немного.

Сорняки лучше: неожиданный вывод

В какой-то момент я пришла к выводу, что сидерация – это, по сути, организованное и контролируемое выращивание сорняков. Сидераты делают то же самое, что и любой сорняк: структурируют почву своими корнями, предотвращают образование почвенной корки, могут служить мульчей и компостом.

Но в отличие от сидератов, сорняки – это наши местные растения. Они всегда успевают вырасти, как до посадки, так и после сбора урожая. Их не нужно специально сеять и поливать.

Каждый сорняк на участке – это источник витаминов и микроэлементов для почвы. И лебеда, и мокрица, и календула, и васильки, и крапива, и одуванчики – все они приносят пользу земле.

Поэтому я перестала тратить время и силы на посев сидератов. Сорняков вполне достаточно.

Как и сидераты, я просто срезаю сорняки и оставляю их в междурядьях, используя их в качестве мульчи.

P.S. Недавно я зашла на AliExpress и с удивлением увидела в продаже семена сорных трав. Большие упаковки, как у нас продают семена сидератов. Если эти семена продаются, значит, кто-то их покупает. Возможно, где-то даже сорняки не растут. Может быть, именно там и придумали сидераты?

В заключение хочу сказать, что мой опыт использования сидератов в Западной Сибири оказался неудачным. Но это не означает, что сидераты бесполезны в принципе. В других регионах, с более благоприятным климатом, они могут приносить ощутимую пользу. Главное – учитывать местные условия и особенности почвы, а также не забывать о сорняках, которые также могут быть полезны для вашего огорода.

Источник: уДачный проект

