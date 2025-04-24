ВТБ описал контуры будущего "кредитного ренессанса"

По оценке ВТБ, даже в случае плавного снижения ключевой ставки в конце этого года разворота тренда от сберегательной к потребительской модели в розничном сегменте можно ждать не ранее второго полугодия 2026 года. При этом новый рынок будет отличаться от реалий последних лет: с большим вниманием к долговой нагрузке заемщиков и более высокими требованиями к первому взносу. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В случае перехода ЦБ к смягчению политики во втором полугодии этого года, "кредитного ренессанса", по оценке ВТБ, стоит ожидать не ранее второй половины 2026 года. При этом розничный кредитный рынок будет во многом обновленным. Банки будут внимательнее оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков, низкий первоначальный взнос станет "экзотикой". На рынке автокредитования будут одобряться меньшие суммы по сравнению с предыдущими годами, что мотивирует заемщиков вносить больше собственных средств при оформлении сделок.