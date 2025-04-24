ВТБ: каждый второй вкладчик за счет процентов может перекрывать половину ипотечного платежа

ВТБ проанализировал соотношение ставок по вкладам, оформленным клиентами за последние месяцы, и средних ставок по ипотеке, которую погашают заемщики банка. Результаты показали, что за счет доходности по депозиту каждый второй вкладчик может закрывать до половины среднего ежемесячного ипотечного платежа, а каждый десятый – 100%. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По статистике ВТБ, сегодня большинство заемщиков обслуживают ипотеку по ставке до 12% годовых. На погашение кредита в среднем они направляют около 30 тысяч рублей в месяц. Основная часть заемщиков (68%) тратит еще меньше. Каждый четвертый платит по ипотеке от 30 до 60 тысяч рублей в месяц, и лишь 2% вносят более 100 тысяч. Это связано с тем, что многие заемщики оформили ипотеку до резкого повышения ключевой ставки, когда условия были гораздо выгоднее, чем сегодня. Также на фоне дорогих рыночных кредитов фокус клиентов сместился на программы господдержки с низкими ставками. Например, ВТБ сегодня 7 из 10 ипотечных кредитов выдает по “семейной” программе.

В то же время около 60% вкладчиков ВТБ держат на депозите порядка 900 тысяч рублей, что позволяет им при ставке в 20% и выше ежемесячно получать 15 тысяч пассивного дохода – это как минимум половина среднего платежа по ипотеке. Большинство из них воспользовались “временем вкладчика” - с ноября прошлого года ставки держались на пиковых значениях. Каждый десятый вкладчик с такими ставками может закрывать за счет процентов ипотечный платеж полностью.