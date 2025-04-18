ВТБ: более 80% респондентов в СЗФО позитивно отнеслись к самозапретам

82% респондентов на Северо-Западе считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников. При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на крупные переводы, досрочное снятие денег со вкладов и на ряд других операций, следует из опроса ВТБ*. 62% опрошенных в макрорегионе уже установили самозапрет или сделают это в ближайшее время.

Большинство опрошенных в стране отметили, что самозапреты на онлайн-операции помогут защитить финансы от мошенников, выше уверенность в защитный эффект среди жителей Санкт-Петербурга и области (94%), а ниже всего – на Дальнем Востоке (67%). Число тех, кто сомневается в эффективности инструмента – всего 10%. Среди тех, кто уже пользуется сервисом или планирует в ближайшее время больше всего москвичей и петербуржцев (76%), а также жителей Приволжского, Южного и Уральского округов (71%).

Советовать сервисы самозапрета близким готовы большинство респондентов (78%), ниже всего доля на Дальнем Востоке (12%), при этом большинство жителей региона все равно отмечают, что точно или скорее будут советовать такие сервисы (62%).

Самозапрет больше всего актуален для контроля за онлайн-кредитами, считает 89% опрошенных. Также более половины россиян установили бы ограничения на переводы крупных сумм (66%), на снятие наличных по QR**-коду в банкоматах (55%). Среди востребованных опций есть и запрет на досрочный вывод денег со вклада (54%), и крупные покупки в магазинах (44%). Поставить ограничения на суммы переводов больше всего хотели бы в Приволжском и Северо-Кавказском округах (71%), переводы за рубеж особенно беспокоят жителей Приволжского (59%), Центрального (57%) округов и Санкт-Петербурга (56%), а на Дальнем Востоке больше всего желающих ограничить крупные покупки в магазинах (69%).

По мнению большинства респондентов, сервисы самозапрета будут больше всего актуальны для тех, у кого уже был опыт финансовых потерь (69%). Более половины считают, что такими сервисами будут чаще всего пользоваться пожилые люди (58%) и люди, склонные к импульсивным тратам (52%). Также сервис может быть актуален для родителей, которые сделали детские карты для школьников (45%), для клиентов с картами нескольких банков и для людей, которые слабо разбираются в финансах и современных технологиях (45%).