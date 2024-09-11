Лотки от яиц спускаю в погреб — и всю зиму слезы счастья утираю: нужны не для хранения урожая — эффект дорогого стоит

Яичные лотки давно превратились в гениальные «изобретения» в руках опытных хозяев. Мало кто знает, что этот отход, который 90% людей отправляют в мусорку, может решить насущные проблемы в ведении быта.



Делимся хитростью опытных огородников. Понадобится 5−10 картонных лотков от яиц.

Сезон сбора урожая близится к концу, и перед садоводами встает задача сохранить урожай в свежем виде. Традиционно его хранят в погребах или подвалах, и здесь многих поджидает проблема сырости — лютого врага овощей и причина появления плесени. Эту проблему и можно решить при помощи картонных лотков. Есть два пути.