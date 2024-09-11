Лотки от яиц спускаю в погреб — и всю зиму слезы счастья утираю: нужны не для хранения урожая — эффект дорогого стоит
- 13:30 11 сентября
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- Служба новостей
Яичные лотки давно превратились в гениальные «изобретения» в руках опытных хозяев. Мало кто знает, что этот отход, который 90% людей отправляют в мусорку, может решить насущные проблемы в ведении быта.
Делимся хитростью опытных огородников. Понадобится 5−10 картонных лотков от яиц.
Сезон сбора урожая близится к концу, и перед садоводами встает задача сохранить урожай в свежем виде. Традиционно его хранят в погребах или подвалах, и здесь многих поджидает проблема сырости — лютого врага овощей и причина появления плесени. Эту проблему и можно решить при помощи картонных лотков. Есть два пути.
Первый способ - просто расположить как можно больше бумажных контейнеров от яиц в погребе. Рыхлый картон, из которого они изготовлены, впитывает влагу как губка. Время от времени лотки нужно заменять на свежие, поскольку бумага быстро размокает. Это помогает избежать появления конденсата в погребе.
Второй способ - заполнить ячейки от лотков силикагелем — теми самыми шариками, которые кладут в коробки с обувью, кошельки и сумки. Их также можно приобрести отдельно в любом маркетплейсе по бюджетной цене. Это настоящие влагоотводы: они активно поглощают пары воды и сохраняют продукты в сухом виде.
Лотки от яиц станут для силикагеля отличной тарой. Получится двойной эффект: влагу будет впитывать как картон, так и силикагель. Крышку от лотков нужно оставлять открытой. К слову, ничто не мешает положить «шарики» в пластиковые лотки — силикагель и один вполне справится с задачей, делятся советами на канале «Лайфхаки».