"Чистые пляжи и мало народу": назван лучший курорт для отдыха в бархатный сезон - и это не Сочи

Фото из архива "Про Города"

Если вы ищете идеальное место для отдыха в бархатный сезон, где можно насладиться чистыми пляжами, вкусной едой и отсутствием толп туристов, то стоит обратить внимание на Куршскую косу и Зеленоградск в Калининградской области. Этот регион предлагает уникальные условия для отдыха, которые делают его особенно привлекательным в это время года. Куршская коса и Зеленоградск

Куршская коса — это уникальное место, внесенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь встречаются воздушные потоки с соленого Балтийского моря и пресноводного Куршского залива, что создает уникальный климат. Сосновые леса делают местный воздух целебным, особенно для людей с заболеваниями дыхательной системы. На Куршской косе обустроены пляжи, которые идеально подходят для спокойного отдыха. Вода в августе прогревается до +22 градусов, что комфортно для купания.

Проживание и удобства

Варианты проживания на Куршской косе и в Зеленоградске разнообразны, но их лучше бронировать заранее. В Зеленоградске можно остановиться в комфортной гостинице «Балтийская корона», расположенной всего в 150 метрах от моря. На самой Куршской косе гостевые дома и отели находятся в небольших поселках, таких как Лесной, Рыбачий и Морской.

Как добраться

До Зеленоградска можно легко добраться на комфортабельной электричке от Калининграда за 30–40 минут. Это делает путешествие в этот регион удобным и доступным для туристов.