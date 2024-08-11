Житель Коми наказан судом за избиение знакомой

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Мировой судья Горняцкого судебного участка города Воркуты рассмотрел уголовное дело, которое привлекло внимание общественности своей жестокостью. Фигурантом дела стал 53-летний местный житель, признанный виновным по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство личности. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель прокуратуры города Воркуты.

События, приведшие к этому уголовному разбирательству, произошли в ноябре 2023 года. Мужчина вместе со своей знакомой находился у себя дома, где они распивали спиртные напитки. Между ними внезапно возник конфликт, который перерос в физическое насилие. В порыве агрессии воркутинец начал избивать свою знакомую, нанося ей удары ногами по верхней части тела. Как установил суд, не менее шести раз мужчина ударил женщину, что привело к значительным повреждениям.

Желая избежать дальнейшего насилия, пострадавшая попыталась покинуть квартиру, однако её попытка спастись не увенчалась успехом. Мужчина остановил женщину и продолжил наносить удары, в результате чего потерпевшая получила множественные переломы. Эта жестокая сцена, развернувшаяся за закрытыми дверями, оставила женщину с серьёзными травмами и длительными последствиями для здоровья.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Он выразил раскаяние за совершенное и добровольно возместил потерпевшей моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. В своих извинениях перед женщиной он попытался смягчить свое преступление, подчеркивая, что глубоко сожалеет о случившемся.

Суд, принимая во внимание признание вины, раскаяние подсудимого и возмещение морального ущерба, а также позицию государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы. Это означает, что он будет ограничен в передвижении и подчинен определённым правилам, установленным судом, в течение указанного срока. Ограничение свободы предполагает более мягкие условия по сравнению с лишением свободы, что часто применяется в случаях, когда подсудимый сотрудничает со следствием и показывает искреннее раскаяние.