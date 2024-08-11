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Житель Коми наказан судом за избиение знакомой

Житель Коми наказан судом за избиение знакомойФото редакции

Мировой судья Горняцкого судебного участка города Воркуты рассмотрел уголовное дело, которое привлекло внимание общественности своей жестокостью.

Фигурантом дела стал 53-летний местный житель, признанный виновным по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство личности. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель прокуратуры города Воркуты.

События, приведшие к этому уголовному разбирательству, произошли в ноябре 2023 года. Мужчина вместе со своей знакомой находился у себя дома, где они распивали спиртные напитки. Между ними внезапно возник конфликт, который перерос в физическое насилие. В порыве агрессии воркутинец начал избивать свою знакомую, нанося ей удары ногами по верхней части тела. Как установил суд, не менее шести раз мужчина ударил женщину, что привело к значительным повреждениям.

Желая избежать дальнейшего насилия, пострадавшая попыталась покинуть квартиру, однако её попытка спастись не увенчалась успехом. Мужчина остановил женщину и продолжил наносить удары, в результате чего потерпевшая получила множественные переломы. Эта жестокая сцена, развернувшаяся за закрытыми дверями, оставила женщину с серьёзными травмами и длительными последствиями для здоровья.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Он выразил раскаяние за совершенное и добровольно возместил потерпевшей моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. В своих извинениях перед женщиной он попытался смягчить свое преступление, подчеркивая, что глубоко сожалеет о случившемся.

Суд, принимая во внимание признание вины, раскаяние подсудимого и возмещение морального ущерба, а также позицию государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы. Это означает, что он будет ограничен в передвижении и подчинен определённым правилам, установленным судом, в течение указанного срока. Ограничение свободы предполагает более мягкие условия по сравнению с лишением свободы, что часто применяется в случаях, когда подсудимый сотрудничает со следствием и показывает искреннее раскаяние.

Тем не менее, приговор ещё не вступил в законную силу, и у сторон есть возможность обжаловать его в установленный законом срок. Это оставляет открытым вопрос о том, насколько окончательным будет наказание для воркутинца, чьи действия привели к тяжёлым последствиям для здоровья другого человека.

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