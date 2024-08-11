Семья без прописки в Коми с помощью суда получила право на соцвыплату

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В Эжвинском районе Республики Коми развернулась история борьбы за право на улучшение жилищных условий, которая завершилась победой местной семьи. Семья с ребенком-инвалидом через суд получила право на социальную выплату, несмотря на отказ районной администрации принять их на учет. Этот случай стал показателем того, как важно защищать свои права, даже когда кажется, что система против тебя.

Все началось с того, что местная жительница обратилась в органы местного самоуправления с заявлением о постановке на учет для улучшения жилищных условий. В семье женщины есть 13-летняя дочь, страдающая от инвалидности, что, согласно региональному законодательству, дает им право на получение социальной выплаты для строительства или приобретения жилья. Однако администрация Эжвинского района в январе 2024 года отказала заявительнице, сославшись на отсутствие регистрации по месту жительства на территории Коми.

Позиция органов местного самоуправления вызвала недоумение у женщины, ведь она с дочерью действительно проживает на территории Эжвинского района. Единственным препятствием для регистрации было отсутствие собственного жилья, что и стало причиной их обращения за помощью. Однако формальные основания для отказа не остановили надзорные органы. Прокуратура Республики Коми провела проверку по обращению заявительницы и выявила нарушения со стороны администрации района.

В пресс-релизе прокуратуры было подчеркнуто, что семья соответствует всем критериям для постановки на учет и получения социальной выплаты. Основное условие — наличие ребенка-инвалида — было выполнено, а отсутствие жилого помещения как раз и должно было стать причиной для оказания помощи, а не отказа в ней. Прокуратура, не согласившись с мнением районной администрации, направила в суд исковое заявление с требованием обязать местные власти принять семью на учет.

В иске прокуратура указала на факт постоянного проживания матери и дочери в Эжвинском районе Сыктывкара, подчеркивая, что отсутствие регистрации вызвано объективной причиной — отсутствием собственного жилого помещения. Суд принял сторону заявительницы, удовлетворив исковые требования в полном объеме. Теперь администрация района обязана принять семью на учет и предоставить им право на получение социальной выплаты, предусмотренной для семей с детьми-инвалидами.

Это решение стало важным шагом на пути к справедливости и восстановлению прав граждан. Прокуратура намерена проконтролировать исполнение решения суда, чтобы обеспечить его полное и своевременное выполнение. Этот случай подчеркивает важность вмешательства надзорных органов в ситуации, где права граждан ущемляются из-за формальных барьеров и бюрократических препятствий.