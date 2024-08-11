В Коми полицией выявлено несколько фактов хранения взрывчатых веществ

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В Усть-Цилемском районе Республики Коми разгорелся скандал, связанный с незаконным хранением взрывчатых веществ. Житель района, по данным источников, стал фигурантом уголовного дела после того, как правоохранительные органы обнаружили у него 400 граммов пороха. Согласно информации, предоставленной “БНК” со ссылкой на Министерство внутренних дел по Республике Коми, данный инцидент стал причиной для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ.

Речь идет о мужчине, который родился в 1964 году. Во время обыска его квартиры, который проводили правоохранители, был найден значительный объем пороха, что привлекло внимание органов правопорядка. Обнаруженный порох был немедленно изъят, а сам гражданин оказался в центре расследования. Власти подозревают, что мужчина незаконно приобрел и хранил опасные вещества, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Однако, это был не единственный случай незаконного хранения взрывчатых веществ, зафиксированный в регионе. Спустя неделю после первого инцидента, представители власти провели еще один обыск в доме 36-летнего жителя Усть-Куломского района. В ходе обыска было обнаружено 180 граммов пороха метательного действия. Этот вид пороха используется в качестве топлива для снарядов и ракет, что делает его особенно опасным при незаконном хранении.