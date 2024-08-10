В Коми с начала сезона от укусов клещей пострадали почти 3 300 человек
- 13:45 10 августа
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми с 1 по 7 августа за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 48 человек, из которых 7 были дети. Эти данные предоставлены региональным управлением Роспотребнадзора.
С начала сезона в медицинские учреждения региона поступило 3289 обращений от пострадавших от укусов клещей, включая 551 ребенка.
В течение отчетной недели было проведено 36 исследований на наличие инфекций в образцах клещей, и в 11 из них был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Это подчеркивает важность мониторинга и профилактики, так как клещи являются потенциальными переносчиками серьезных инфекционных заболеваний.
Роспотребнадзор напоминает, что помимо клещевого вирусного энцефалита, который можно предотвратить с помощью вакцинации, иксодовые клещи могут передавать и другие опасные инфекции. Среди них иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадка Ку и ряд других заболеваний. Все эти инфекции могут вызвать тяжелые заболевания, однако на данный момент эффективная вакцина имеется только против клещевого вирусного энцефалита.
Эксперты подчеркивают необходимость соблюдения мер предосторожности при проведении времени на природе, особенно в зонах, где активно обитают клещи. Рекомендуется использовать защитную одежду, репелленты и регулярно проводить осмотры на наличие клещей, чтобы снизить риск заражения.
Специалисты также обращают внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью в случае укусов клещей, чтобы вовремя диагностировать и предотвратить возможные осложнения.