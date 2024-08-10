В Коми с начала сезона от укусов клещей пострадали почти 3 300 человек

В Республике Коми с 1 по 7 августа за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 48 человек, из которых 7 были дети. Эти данные предоставлены региональным управлением Роспотребнадзора.

С начала сезона в медицинские учреждения региона поступило 3289 обращений от пострадавших от укусов клещей, включая 551 ребенка.