В Коми отмечен сильный рост заболеваемости сальмонеллезами

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В Республике Коми за первые семь месяцев 2024 года наблюдается значительное снижение общей заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями. В частности, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных случаев инфекций и паразитарных заболеваний составило 205 745, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Снижение заболеваемости связано, главным образом, с уменьшением числа случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19. Заболеваемость этими инфекциями снизилась на 9,1% и в 2,5 раза соответственно.

В отчете Роспотребнадзора также отмечается, что уровень заболеваемости по сравнению со среднемноголетними значениями оказался ниже на 6,86%. Это свидетельствует о том, что принятые меры профилактики и вакцинации, а также повышение уровня осведомленности населения об инфекционных заболеваниях, сыграли свою положительную роль.

Тем не менее, несмотря на общий положительный тренд, в республике наблюдается рост заболеваемости некоторыми инфекциями. Особенно тревожной стала ситуация с сальмонеллезом. В этом году зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезом на 40,8%. Это заболевание, передающееся через зараженные продукты питания, вызывает острые кишечные инфекции и может привести к серьезным осложнениям, если не будет своевременно диагностировано.

Помимо сальмонеллеза, в Коми выросло число случаев других острых кишечных инфекций (ОКИ). В частности, зарегистрировано увеличение числа случаев ОКИ установленной этиологии на 56,8%, из которых значительное число вызвано вирусами – на 54%. В частности, ротавирусные инфекции выросли на 67,4%, а инфекции, вызванные вирусами Норволк, на 42,6%. Это подчеркивает важность соблюдения санитарных норм, особенно в учреждениях общественного питания и детских коллективах.

Также отмечен рост заболеваемости рядом других заболеваний, таких как хронический вирусный гепатит (на 9,3%), включая хронический вирусный гепатит В, случаи которого увеличились на 21,1%. Кроме того, увеличилось число случаев пневмонии внебольничной на 29,2%, чесотки – на 30,2%, и ветряной оспы – на 4,4%. Пораженность педикулезом возросла на 8,2%, что может свидетельствовать о недостаточной личной гигиене среди определенных групп населения.

Особое внимание следует обратить на рост заболеваемости коклюшем. В период с января по июль 2024 года в республике зарегистрировали 150 случаев коклюша, что значительно превышает показатели аналогичного периода 2023 года, когда было зафиксировано всего 12 заболевших. Это заболевание, несмотря на существующие вакцины, продолжает представлять опасность, особенно для детей и пожилых людей.

Среди других инфекций, которые вызывают обеспокоенность, стоит отметить туберкулез. В Коми за первые семь месяцев 2024 года заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза выросла на 4,2%. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания, в частности, увеличилась на 11,5%. Показатели заболеваемости туберкулезом на 100 тысяч населения составили 13,7 против 13,1 за аналогичный период прошлого года. Эти данные подчеркивают необходимость продолжения профилактической работы и ранней диагностики туберкулеза.

Кроме того, в Республике Коми зафиксированы случаи заболеваний, передающихся через укусы клещей. За отчетный период зарегистрировано 11 случаев клещевого вирусного энцефалита и четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, известного как болезнь Лайма. Эти заболевания представляют серьезную угрозу для здоровья, особенно в летний сезон, когда активность клещей максимальна.