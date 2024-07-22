Рушатся стены, и не работает отопление: в Коми женщина-инвалид более пяти лет вынуждено проживает в аварийном доме

Председатель Следственного комитета РФ потребовал отчет по делу о нарушении жилищных прав женщины-инвалида в Коми. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Как указано в материалах дела, в Коми проживает женщина-инвалид, дом которой признали аварийным более пяти лет назад, а именно в 2016 году. Здание постепенно разрушается: стены и несущие конструкции находятся в плачевном состоянии, отопление не функционирует надлежащим образом, а межэтажные перекрытия прогнили. Женщина утверждает, что местные представители власти не предпринимают ничего, чтобы исправить ситуацию.