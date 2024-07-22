Рушатся стены, и не работает отопление: в Коми женщина-инвалид более пяти лет вынуждено проживает в аварийном доме
- 08:15 22 июля
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- Татьяна Зубова
Председатель Следственного комитета РФ потребовал отчет по делу о нарушении жилищных прав женщины-инвалида в Коми. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
Как указано в материалах дела, в Коми проживает женщина-инвалид, дом которой признали аварийным более пяти лет назад, а именно в 2016 году. Здание постепенно разрушается: стены и несущие конструкции находятся в плачевном состоянии, отопление не функционирует надлежащим образом, а межэтажные перекрытия прогнили. Женщина утверждает, что местные представители власти не предпринимают ничего, чтобы исправить ситуацию.
По данному факту следователи республики завели уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность).
Руководитель ведомства Александр Бастрыкин, в свою очередь, потребовал отчет начальника СУ СК России по Коми по выявленным обстоятельствам дела и мерам, предпринятым для восстановления прав женщины.
Процесс расследования контролируется центральным аппаратом ведомства.
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