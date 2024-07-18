Появилось видео ДТП, где авто-леди сбила велосипедиста
- 07:30 18 июля
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- Татьяна Зубова
Появилось видео аварии, в которой подросток на велосипеде попал под колеса авто. Информацию предоставили в УГИБДД МВД по Коми.
Напомним, ДТП произошло вчера, 16 июля, около четырех часов дня. 56-летняя женщина, управляя иномаркой SsangYong, двигалась по улице Социалистической в направлении улицы Почтовой. В районе дома №20 дорогу на велосипеде стал переезжать 13-летнтй мальчик. Авто-леди не успела затормозить и сбила подростка. В ведомстве также уточнили, что парень переезжал дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП юный нарушитель получил, в том числе ушибы и ссадины поясничного отдела позвоночника, а также левого локтевого сустава. В госпитализации пострадавший не нуждался.
Напомним, ранее в Коми двое подростков перевернулись на квадроцикле и получили серьезные травмы. Дети отправились на опасную прогулку с разрешения взрослых. Однако в какой-то момент девятилетний водитель не справился с управлением и наехал на камень. В результате квадроцикл опрокинуло. Детей госпитализировали в больницу, один из пострадавших впал в медикаментозную кому.