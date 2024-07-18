Появилось видео ДТП, где авто-леди сбила велосипедиста

Появилось видео аварии, в которой подросток на велосипеде попал под колеса авто. Информацию предоставили в УГИБДД МВД по Коми.

Напомним, ДТП произошло вчера, 16 июля, около четырех часов дня. 56-летняя женщина, управляя иномаркой SsangYong, двигалась по улице Социалистической в направлении улицы Почтовой. В районе дома №20 дорогу на велосипеде стал переезжать 13-летнтй мальчик. Авто-леди не успела затормозить и сбила подростка. В ведомстве также уточнили, что парень переезжал дорогу вне зоны пешеходного перехода.