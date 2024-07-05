В Коми два ребенка перевернулись на квадроцикле: один из них впал в кому из-за полученных травм

Фото из архива "Про Город"

В Печоре произошел несчастный случай с участием детей на квадроцикле. По информации Госавтоинспекции Коми, инцидент произошел 4 июля в 17:00. Согласно данным ведомства, 9-летний мальчик, управляя квадроциклом Motax Grizlik, ехал по улице Сосновой, у дома №16 на улице Ручейной ребенок не справился с управлением, наехал на камень и перевернулся на дороге.

Мальчик ехал на квадроцикле не один, а с 11-летним пассажиром. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и серьезное сотрясение мозга. В результате ребенок оказался в медикаментозной коме и был госпитализирован.

У 9-летнего водителя диагностировали ушибы, ссадины правой кисти, спины и подвздошной кости, но в госпитализации необходимости не было.

Госавтоинспекция отметила, что дети не были в мотошлемах. Ключи от квадроцикла передали ребенку родители. Составлен административный протокол.