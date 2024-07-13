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МВД по Коми в этом году запретило въезд в Россию 234 иностранцам

МВД по Коми в этом году запретило въезд в Россию 234 иностранцамФото из архива "Про Город"

В первом полугодии 2024 года в Коми проведено около 2900 мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства РФ, что на 74,3% больше, чем в прошлом году (1687). Усилен контроль за работодателями: проведено 85 внеплановых проверок, завершено 73, выявлены нарушения в 56 случаях. К административной ответственности привлечено 213 юридических лиц.

Выявлено 955 правонарушений по главе 18 КоАП РФ, примерно столько же, сколько в прошлом году (952). Принято 131 решение об удалении иностранных граждан (на 24, 8% больше). Количество решений о неразрешении въезда в РФ увеличилось до 234 (на 35% больше).

По факту незаконной миграции возбуждено более 50 уголовных дел. 

Количество преступлений, совершенных мигрантами, незначительно увеличилось: 38 случаев в 2024 году против 35 в 2023 году. На 40% снизилось число лиц, принятых в российское гражданство (с 399 до 237), принято 9 решений о прекращении гражданства РФ.

Количество уведомлений о заключении трудовых договоров с мигрантами увеличилось на 57% (с 804 до 1262), аналогичная тенденция для граждан ЕАЭС (+39,3%, с 547 до 762).

Предоставлено около 104 тысяч госуслуг по вопросам миграции, через портал госуслуг принято около 29 тыс. заявлений (+11,5%). Оформление загранпаспортов увеличилось на 11%; при этом 5-летние документы снизились на 21,9%, а 10-летние возросли в 2,3 раза из-за возобновления их выдачи.

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