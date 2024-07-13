МВД по Коми в этом году запретило въезд в Россию 234 иностранцам

В первом полугодии 2024 года в Коми проведено около 2900 мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства РФ, что на 74,3% больше, чем в прошлом году (1687). Усилен контроль за работодателями: проведено 85 внеплановых проверок, завершено 73, выявлены нарушения в 56 случаях. К административной ответственности привлечено 213 юридических лиц.

Выявлено 955 правонарушений по главе 18 КоАП РФ, примерно столько же, сколько в прошлом году (952). Принято 131 решение об удалении иностранных граждан (на 24, 8% больше). Количество решений о неразрешении въезда в РФ увеличилось до 234 (на 35% больше).