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В Эжве 8-летний школьник выпал из окна

В Эжве 8-летний школьник выпал из окнафото редакции

В Эжвинском районе 20 мая восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время полицией проводится проверка данного случая. Семья пострадавшего ребенка была охарактеризована как благополучная и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Министерство внутренних дел по республике Коми обращает внимание на важность соблюдения правил безопасности и рекомендует родителям, которые проветривают квартиру через окна, не оставлять детей без присмотра. Следует обратить внимание на следующие меры:

  • Не следует использовать москитные сетки без дополнительной защиты.

  • Не ставьте мебель возле оконных проемов, на которую ребенок может забраться и достичь подоконника.

  • Рекомендуется установить блокираторы на оконные рамы.

Эти правила важны не только для домашних условий, но и для других мест, где могут находиться дети, таких как детские сады, лагеря, развлекательные центры и другие учреждения.

 

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