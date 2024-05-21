В Эжве 8-летний школьник выпал из окна

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В Эжвинском районе 20 мая восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время полицией проводится проверка данного случая. Семья пострадавшего ребенка была охарактеризована как благополучная и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Министерство внутренних дел по республике Коми обращает внимание на важность соблюдения правил безопасности и рекомендует родителям, которые проветривают квартиру через окна, не оставлять детей без присмотра. Следует обратить внимание на следующие меры:

Не следует использовать москитные сетки без дополнительной защиты.

Не ставьте мебель возле оконных проемов, на которую ребенок может забраться и достичь подоконника.

Рекомендуется установить блокираторы на оконные рамы.