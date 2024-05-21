В Эжве 8-летний школьник выпал из окна
- 12:00 21 мая
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- Белла Лебедева
В Эжвинском районе 20 мая восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В настоящее время полицией проводится проверка данного случая. Семья пострадавшего ребенка была охарактеризована как благополучная и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
Министерство внутренних дел по республике Коми обращает внимание на важность соблюдения правил безопасности и рекомендует родителям, которые проветривают квартиру через окна, не оставлять детей без присмотра. Следует обратить внимание на следующие меры:
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Не следует использовать москитные сетки без дополнительной защиты.
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Не ставьте мебель возле оконных проемов, на которую ребенок может забраться и достичь подоконника.
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Рекомендуется установить блокираторы на оконные рамы.
Эти правила важны не только для домашних условий, но и для других мест, где могут находиться дети, таких как детские сады, лагеря, развлекательные центры и другие учреждения.