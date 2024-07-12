В Коми от укусов клещей пострадали почти три тысячи человек, 500 из них - дети
- 14:45 12 июля
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- Инесса Богатая
С 4 по 10 июля в Республике Коми за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 184 человека, включая 25 детей. С начала сезона, начавшегося в апреле 2024 года, зарегистрировано 2928 пострадавших, из которых 496 дети.
В прошедшую неделю проведено 186 исследований клещей, и результаты показали, что 49 из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, а у двух обнаружен моноцитарный анаплазмоз, как сообщается на сайте Роспотребнадзора по Коми.
Клещи являются переносчиками различных инфекций, таких как клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека и лихорадку Ку. Вакцинация эффективна только против КВЭ.
Чтобы предотвратить укусы клещей, рекомендуется носить закрытую одежду, проводить самоосмотры и взаимные осмотры, а также использовать репелленты и акарициды в виде аэрозолей и карандашей. Домашних животных следует проверять на наличие клещей; не приносите в дом свежие растения.
Если Вас укусил клещ, необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение для его удаления и исследования. Это важно для своевременного проведения экстренной профилактики КВЭ путем введения иммуноглобулина в течение 72 часов после укуса.
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