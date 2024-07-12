В Коми от укусов клещей пострадали почти три тысячи человек, 500 из них - дети

С 4 по 10 июля в Республике Коми за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 184 человека, включая 25 детей. С начала сезона, начавшегося в апреле 2024 года, зарегистрировано 2928 пострадавших, из которых 496 дети.

В прошедшую неделю проведено 186 исследований клещей, и результаты показали, что 49 из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, а у двух обнаружен моноцитарный анаплазмоз, как сообщается на сайте Роспотребнадзора по Коми.