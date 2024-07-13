В Сыктывкаре отремонтируют крышу административного здания за 12 миллионов рублей
- 20:30 13 июля
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- Инесса Богатая
В центре Сыктывкара планируется капитальная реконструкция крыши здания, расположенного по адресу улица Интернациональная, дом 157, где работают Министерства спорта и экономики Республики Коми и некоторые другие учреждения.
На интернет-портале государственных закупок размещено объявление о конкурсе на выполнение капитального ремонта крыши данного здания. Начальная цена контракта установлена на уровне 12,59 миллионов рублей.
Для участия в электронном аукционе компании должны подать соответствующие документы до 17 июля. Победитель будет выбран конкурсной комиссией 19 июля, после чего с ним будет подписан договор.
Согласно техническим требованиям, подрядчику необходимо выполнить все работы в течение 60 календарных дней.
Проект включает в себя установку кровельного покрытия из наплавляемых битумных рулонных материалов, утепление технического этажа, замену водосточных воронок и ограждений, а также установку опор для кабелей.
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