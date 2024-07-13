В Сыктывкаре отремонтируют крышу административного здания за 12 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город"

В центре Сыктывкара планируется капитальная реконструкция крыши здания, расположенного по адресу улица Интернациональная, дом 157, где работают Министерства спорта и экономики Республики Коми и некоторые другие учреждения.

На интернет-портале государственных закупок размещено объявление о конкурсе на выполнение капитального ремонта крыши данного здания. Начальная цена контракта установлена на уровне 12,59 миллионов рублей.