В Коми для обнаружения лесных пожаров будут использовать дроны
- 20:30 10 июля
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- Инесса Богатая
Министр природных ресурсов Республики Коми, Екатерина Киселевич, объявила о передаче дронов Коми лесопожарному центру. Ведомство заключило договор на поставку 33 беспилотников в регион, из которых 25 предназначены для центра.
В настоящий момент в центре уже функционируют два дрона, которые сыграли ключевую роль в борьбе с крупными лесными пожарами в 2022 и 2023 годах. Новая техника позволит оперативно обнаруживать очаги возгораний без необходимости ожидания прибытия авиации. По словам руководителя лесопроизводственного отдела Александра Несанелиса, квадрокоптеры уже использовались при тушении 25 лесных пожаров.
Проект "Сохранение лесов" в рамках национальной программы "Экология" помогает более эффективно выявлять и тушить лесные пожары, повышая оперативность действий и сохраняя лесные ресурсы.
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