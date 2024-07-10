В Коми для обнаружения лесных пожаров будут использовать дроны

Министр природных ресурсов Республики Коми, Екатерина Киселевич, объявила о передаче дронов Коми лесопожарному центру. Ведомство заключило договор на поставку 33 беспилотников в регион, из которых 25 предназначены для центра.

В настоящий момент в центре уже функционируют два дрона, которые сыграли ключевую роль в борьбе с крупными лесными пожарами в 2022 и 2023 годах. Новая техника позволит оперативно обнаруживать очаги возгораний без необходимости ожидания прибытия авиации. По словам руководителя лесопроизводственного отдела Александра Несанелиса, квадрокоптеры уже использовались при тушении 25 лесных пожаров.