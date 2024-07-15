По Ухтой иномарка съехала в кювет и перевернулась

Возле Ухты неопытный водитель иномарки Daewoo Nexia съехал с дороги в кювет, а затем перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Республике Коми.

Согласно данным ведомства, авария случилась 14 июля в 22: 10. Девятнадцатилетний юноша, сидя за рулем Daewoo Nexia, направлялся из поселка Седъю в сторону Ухты. На 18-м километре автодороги Ухта – Троицко-Печорск водитель утратил контроль над автомобилем и попал в аварию.