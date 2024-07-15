В Коми женщина переустановила приложение и потеряла около 30 тысяч рублей

В Коми очередная жертва мошенников лишилась почти 30 тысяч рублей под предлогом переустановки приложения.Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как уточнили в ведомстве, в районное отделение полиции обратилась женщина 1958 года рождения. Она пояснила, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником финансового учреждения. Он сообщил, что для избежания блокировки банковской карты необходимо переустановить онлайн-приложение банка. Чтобы избежать заморозки имеющихся средств, мошенник настоял на переводе всех накоплений на «страховой счет». К сожалению, доверившись этому звонку, пенсионерка потеряла около 28 000 рублей.