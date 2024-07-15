В Сыктывкаре из-за ремонтных работ перекроют одну из улиц города

В Сыктывкаре перекроют участок дороги по улице Советской. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения продлятся с 8:00 15 июля до 20:00 3 августа.маршруту

От пересечения с улицами Пушкина и Советской до перекрестка с Домны Каликовой компанией "Т Плюс" будут проводиться ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия.