В Сыктывкаре из-за ремонтных работ перекроют одну из улиц города
- 07:30 15 июля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре перекроют участок дороги по улице Советской. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения продлятся с 8:00 15 июля до 20:00 3 августа.маршруту
От пересечения с улицами Пушкина и Советской до перекрестка с Домны Каликовой компанией "Т Плюс" будут проводиться ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия.
Движение общественного транспорта будет организован в объезд по следующим утвержденным схемам:
маршрут № 3 — в прямом направлении: ул. Советская – ул. Домны Каликовой – ул. Ленина — далее по маршруту.
В обратном направлении: ул. Ленина – ул. Домны Каликовой – ул. Советская – далее по маршруту.
маршрут № 7 — в прямом направлении: ул. Домны Каликовой – ул. Ленина - ул. Пушкина – ул. Кирова – далее по маршруту.
В обратном направлении: ул. Кирова – ул. Пушкина – далее по маршруту.
маршрут № 12 — в прямом направлении: ул. Ленина – ул. Домны Каликовой – ул. Советская — далее по маршруту.
В обратном направлении: ул. Советская – ул. Домны Каликовой – ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Ленина – далее по маршруту.