Малина будет крупнее на 60%, если поливать этим кусты каждые 8 дней в июле

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Лето — время не только наслаждаться теплом и солнцем, но и заботиться о своем саде. Одним из самых любимых ягодных кустарников у дачников является малина. Даже при минимальном уходе она редко болеет и приносит урожай. Однако, чтобы получить по-настоящему крупные и сочные ягоды, необходимо соблюдать несколько важных правил. Один из них — особый режим полива в июле. Секрет крупной малины: регулярный полив

Для того чтобы малина давала крупные плоды, важно правильно организовать полив кустов. Специалисты рекомендуют поливать малину каждые 8 дней в июле. Такой режим позволяет растению получать достаточное количество влаги, что способствует формированию больших и сочных ягод.

Правила обрезки и формирования куста

Правильная обрезка и формирование кустов также играют ключевую роль в урожайности малины. Вот несколько рекомендаций:

Весной обрезайте побеги: Оставляйте не более пяти-шести побегов на каждом кусте, остальные вырезайте. Это позволит оставшимся побегам лучше развиваться и приносить крупные плоды.

Укорачивайте прошлогодние стебли: Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть их роста, а также удаляйте все сухие ветки, которые уже принесли урожай.

Подпорки и подвязки: Гибкие ветви малины требуют поддержки, иначе они будут склоняться к земле под тяжестью ягод и листьев. Подвязывайте молодые побеги, чтобы они росли вверх свободно. После сбора урожая осенью привязывайте молодые побеги на место удаленных отплодоносивших, чтобы подготовить куст к зимовке.

Удобрения и подкормка

Малина требует много питательных веществ, так как активно растет и истощает почву. Внесение удобрений помогает сохранить высокую урожайность:

Осенняя подкормка: Каждую осень после перекопки покрывайте почву слоем перегноя высотой 10 см. Этот слой оставляйте до следующего лета.

Весенняя подкормка: Используйте фосфорные и калийные удобрения, заделывая их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие удобрения, такие как навозная жижа и птичий помет, применяйте только весной, чтобы не вызвать чрезмерный рост побегов летом.

Летняя подкормка: Обильно поливайте малину при образовании завязей каждые 7–10 дней. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения.

Подготовка к зиме

На зиму все побеги малины необходимо пригнуть и пришпилить как можно ближе к земле, чтобы снег укрыл все растение. Это защитит кусты от морозов и обеспечит хороший урожай в следующем сезоне.

Помните, что на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет. После этого урожайность кустов резко падает, и требуется пересадка на новое место.

Следуя этим рекомендациям и особенно уделяя внимание регулярному поливу в июле, можно добиться увеличения размера ягод малины на 60%. Ваши кусты отблагодарят вас обильным и вкусным урожаем, которым можно будет наслаждаться все лето, sevastopolmedia.ru.