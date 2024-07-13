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Мягкие и хрустящие, когда кусаешь: готовим летние пирожки по этому рецепту

Мягкие и хрустящие, когда кусаешь: готовим летние пирожки по этому рецептуfreepik.com

Лето — время свежих овощей и фруктов, пикников на природе и, конечно же, вкусных домашних угощений. А что может быть лучше, чем ароматные, хрустящие пирожки с горячей картофельной начинкой? Предлагаем вам простой и проверенный рецепт, который покорит вас своей легкостью и результатом. 

Для теста понадобится:

  • 400 г муки
  • 250 мл кефира (теплого)
  • 1 яичный желток
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 0,3 ч. л. соды

Для начинки:

  • 400 г картошки
  • 1 луковица
  • 50 г сливочного масла
  • Специи по вкусу (черный перец, паприка, кориандр)

Приготовление:

1. Тесто: В большой миске смешайте тёплый кефир, сахар, желток и растительное масло. Добавьте просеянную муку, соль и соду. Вымешивайте тесто до однородной консистенции. Оно должно получиться мягким, но не липким. 
2. Начинка: Отварите картошку до готовности, разомните ее в пюре. Добавьте размягченное сливочное масло, специи по вкусу и жареный лук. Лук можно мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.
3. Формирование пирожков: Разделите тесто на части, каждая из которых будет соответствовать размеру пирожка. Растяните тесто в лепёшку, выложите на нее картофельную начинку, защипните края пирожка и при желании украсьте его. 
4. Жарка: Обжарьте пирожки на сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяности с двух сторон.

Советы:

  • Для более хрустящей корочки можно смазать пирожки перед жаркой желтком.
  • В начинку можно добавить не только картошку, но и другие овощи по вкусу: грибы, капусту, зеленый лук.

Помните: самое главное в кулинарии — это любовь и вдохновение. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в рецепт свои изюминки, сообщает sevastopolmedia.ru.

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