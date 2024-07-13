Мягкие и хрустящие, когда кусаешь: готовим летние пирожки по этому рецепту

Лето — время свежих овощей и фруктов, пикников на природе и, конечно же, вкусных домашних угощений. А что может быть лучше, чем ароматные, хрустящие пирожки с горячей картофельной начинкой? Предлагаем вам простой и проверенный рецепт, который покорит вас своей легкостью и результатом.

1. Тесто: В большой миске смешайте тёплый кефир, сахар, желток и растительное масло. Добавьте просеянную муку, соль и соду. Вымешивайте тесто до однородной консистенции. Оно должно получиться мягким, но не липким.

2. Начинка: Отварите картошку до готовности, разомните ее в пюре. Добавьте размягченное сливочное масло, специи по вкусу и жареный лук. Лук можно мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.

3. Формирование пирожков: Разделите тесто на части, каждая из которых будет соответствовать размеру пирожка. Растяните тесто в лепёшку, выложите на нее картофельную начинку, защипните края пирожка и при желании украсьте его.

4. Жарка: Обжарьте пирожки на сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяности с двух сторон.