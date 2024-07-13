Мягкие и хрустящие, когда кусаешь: готовим летние пирожки по этому рецепту
- 17:45 13 июля
- 12+
- Служба новостей
Лето — время свежих овощей и фруктов, пикников на природе и, конечно же, вкусных домашних угощений. А что может быть лучше, чем ароматные, хрустящие пирожки с горячей картофельной начинкой? Предлагаем вам простой и проверенный рецепт, который покорит вас своей легкостью и результатом.
Для теста понадобится:
- 400 г муки
- 250 мл кефира (теплого)
- 1 яичный желток
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 0,3 ч. л. соды
Для начинки:
- 400 г картошки
- 1 луковица
- 50 г сливочного масла
- Специи по вкусу (черный перец, паприка, кориандр)
Приготовление:
1. Тесто: В большой миске смешайте тёплый кефир, сахар, желток и растительное масло. Добавьте просеянную муку, соль и соду. Вымешивайте тесто до однородной консистенции. Оно должно получиться мягким, но не липким.
2. Начинка: Отварите картошку до готовности, разомните ее в пюре. Добавьте размягченное сливочное масло, специи по вкусу и жареный лук. Лук можно мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.
3. Формирование пирожков: Разделите тесто на части, каждая из которых будет соответствовать размеру пирожка. Растяните тесто в лепёшку, выложите на нее картофельную начинку, защипните края пирожка и при желании украсьте его.
4. Жарка: Обжарьте пирожки на сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяности с двух сторон.
Советы:
- Для более хрустящей корочки можно смазать пирожки перед жаркой желтком.
- В начинку можно добавить не только картошку, но и другие овощи по вкусу: грибы, капусту, зеленый лук.
Помните: самое главное в кулинарии — это любовь и вдохновение. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в рецепт свои изюминки, сообщает sevastopolmedia.ru.
Читайте также:
- Денежная лихорадка: Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024
- К нам идет резкое похолодание после невыносимой жары - последний прогноз на неделю
- Указ подписали, решено: баню теперь придется снести — касается каждого, у кого есть дача или участок
- Не знаете — не рискуйте: как избежать отравления грибами в летний сезон
- Летняя жара с грозами и освежающим ветром на выходных: подробный прогноз погоды на Вологодчине